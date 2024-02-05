إطلاق ندوات وقوافل إرشادية عن أمراض المحاصيل الشتوية بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، اليوم، أنه يتابع نشاط مديرية الزراعة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، في تنفيذ قوافل وندوات حول العمليات الزراعية للمحاصيل الشتوية والأمراض التي تصيبها، لتأكيد أهم التوصيات الإرشادية الفنية التي تتم خلال هذه الفترة من عمر النبات للنهوض بإنتاجية المحاصيل، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار في تنفيذ العديد من الندوات واللقاءات التوعوية وتنظيم قوافل الإرشاد الزراعي مع المزارعين، للتعرف على المشكلات التي تواجه الإنتاج الزراعي، وإيجاد حلول مناسبة لها، وتقديم التوعية والنصيحة للفلاحين في مختلف المجالات الزراعية، حول آليات وطرق الزراعة السليمة، وسبل مكافحة الآفات وأمراض النبات، لتحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية.



- تحصين الطيور ضد الأمراض

كما أكد للواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تابع جهود مديرية الطب البيطري، في تحصين ٧٦٧٩٠ طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، برئاسة الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

قال محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين عدد ٧٦٧٩٠ طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية، وذلك فى إطار مكافحة مرض إنفلونزا الطيور، وتطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، كما تم سحب ٨٠ عينة ما قبل البيع من ٧ مزرعة، ومنح عدد ٧ تصريح نقل للطيور الحية، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين.

يذكر أن مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ قد قامت مؤخرا بإجراءات مشددة من أجل الحفاظ على زراعات القمح من الفئران الموجودة بالحقول والتي تسبب ضررا بالغا لزراعات القمح، مؤكدة أنها قد قامت بكافة ما يلزم من أجل منع حدوث أي ضرر بسبب الفئران.