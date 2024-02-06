الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يعقد لقاءًا دوريًا لاختيار 1000 مدير درسة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء،  لقاءًا دوريًا بمديري المدارس ضمن المبادرة الرئاسية 1000 قائد.

حضر الاجتماع الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد عبدالوهاب، مدير إدارة تنسيق التعليم العام، وذلك للاستماع لما لديهم من موضوعات ونقل  الخبرات وثقل مهارتهم القيادية.

مبادرة 1000 مدير مدرسة بداية التغيير المنشود في الارتقاء بالعملية التعليمية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن المبادرة الرئاسية 1000 مدير مدرسة هى بداية التغيير المنشود فى الارتقاء بالعملية التعليمية والنهوض بها، وتنشئة الأجيال القادمة على الاهتمام بالقيم والمبادئ ونشر الإيجابيات وبث روح الولاء والانتماء، والتوعية المستمرة بما تبذله الدولة المصرية من مشروعات تنموية عملاقة وجهود تنموية كبيرة لتطوير التعليم ووضعه فى في المكانة التى تستحقها الدولة المصرية وأن القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية الذي يولى إهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبار التعليم أحد أهم ركائز التنمية المستدامة لذلك هناك جهود كبيرة وغير مسبوقة فى الاهتمام  بقضية التعليم والبحث العلمى لتنال مصر المكانة التى تستحقها بين مصاف دول العالم المتقدم.

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وأكد وكيل الوزارة، على تقديم سبل الدعم لهم والعمل على تذليل العقبات إن وجدت فى سبيل التعاون المثمر للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بأداء الإدارة المدرسية وتعزيز أنماط التفكير والمهارات العلمية والمهنية المختلفة، وأن القائد يمتلك التأثير فى الآخرين وله أيضا  القدرة على فهم قدراتهم والاهتمام الفردى بهم وخلق طاقة إيجابية  بين أفراد فريق العمل الواحد للنهوض بالعملية التعليمية،  لافتًا إلى ضرورة الإلمام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل، والمتابعة المستمرة والتواصل بين الطالب والمعلم للارتقاء بالعملية التعليمية وتحقيق عناصر نجاح منظومة التعليم بكفرالشيخ.

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