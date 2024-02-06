الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء القرعة العلنية لـ151 باكية تجارية بالسوق المطور في كفرالشيخ

القرعة
القرعة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع إجراءات وسير القرعة العلنية التي نظمتها محافظة كفرالشيخ، لعدد151‪ باكية تجارية بالسوق الحضرى المطور الجديد بحى شرق كفرالشيخ، والمخصصة لأنشطة "الخضار والفاكهة - الأسماك - الأحذية والملابس - الخردوات  - البقالة - الجزارة"، برئاسة أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.

إنشاء السوق الحضري المطور كأحد مشروعات التنمية المحلية

وقال اللواء جمال نور الدين، إنه تم إنشاء سوق كفرالشيخ الحضرى المطور، كأحد مشروعات برنامج التنمية المحلية، وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وبناء أسواق حضرية جديدة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، على مساحة حوالى 3000م2، للخضروات والفاكهة والسلع والمواد الغذائية، والخردوات، والمنتجات المتنوعة، بشارع صلاح سالم، بمدينة كفرالشيخ، لتوفير إحتياجات المواطنين، وحفاظًا على المظهر الحضاري لشوارع كفرالشيخ، ومواجهة العشوائيات ومخالفات الإشغالات، لافتًا إلى تنظيم الأنشطة داخل السوق بما يتناسب مع احتياجات المواطنين.

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أوضح أن عدد الباكيات الخاصة بالخضار والفاكهة بلغ 55 باكية، وبلغ عدد باكيات الأسماك 12 باكية، وبلغ عدد باكيات الأحذية والملابس والخردوات 77 باكية، وبلغ عدد باكيات البقالة وآخري متنوعة 6 باكيات، وبلغ عدد باكيات الجزارة باكية واحدة فقط، ليستفيد منها الباعة الجائلين الذين تم حصرهم بمعرفة شرطة مرافق كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور العقيد محمد المكاوى، رئيس شرطة مرافق كفرالشيخ، والمقدم سعد اللبيشى، رئيس مباحث قسم أول كفرالشيخ، والمهندس خضراوى خضر، رئيس حى شرق كفرالشيخ، وعاطف عاصى، السكرتير العام لحى غرب كفرالشيخ، والحسينى المزين، السكرتير العام لحى شرق كفرالشيخ، ومحمد الماوي، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة.

باكية تجارية السوق الحضري قرعة علنية محافظة كفر الشيخ التنمية المحلية

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