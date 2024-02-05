الإثنين 05 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة بكفر الشيخ

المشروع القومي
المشروع القومي

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ انطلاق المشروع القومي لرياضة الفتاة والمرأة بمحافظة كفرالشيخ، بمركزي التدريب في وحدة الطب الرياضي ومركز شنو، بهدف تعزيز ممارسة الرياضة وتوسيع قاعدة المشاركة لأكبر عدد ممكن من الفتيات والسيدات، ينظمه قطاع الرياضة بوزارة الشباب من خلال الإدارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية برعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

  • رفع مستوي اللياقة البدنية

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المشروع يهدف إلى رفع مستوى اللياقة البدنية وتعزيز الوقاية من أمراض العصر، يستهدف الفئة العمرية من 14 سنة فما فوق، ويقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية من كرة الطائرة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، عروض رياضية أخرى، وأضاف أن المشروع جزء من جهود مؤسسة الشباب والرياضة لتعزيز صحة ورفاهية وتنمية الفتيات والسيدات المصريات، وتحقيق نوعية حياة أفضل لهن بحلول عام 2030.

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وأوضح عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة قررت تنظيم احتفالية رياضية في جميع المحافظات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، وفي ختام البرنامج التدريبي، سيقام لقاءً ختاميًا في مدينة الشباب بشرم الشيخ، بمشاركة 550 مشاركة من الفتيات والسيدات من جميع محافظات مصر.

من جهة أخري، فقد نظمت إدارة شباب قلين بمركز شباب شباس عمير، المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب« شباس عمير، قزمان  ، الغنيمى،عجلان» للتدريب على المهارات والتقاليد الكشفية برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحاضر اللقاء محمد المصرى القائد الكشفي رئيس جمعية الكشافه الجوية المصرية فرع كفر الشيخ   الكشفي، بالشرح والتنفيذ مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية وأنواع النيران، البلط واستخداماتها، وقياس الارتفاعات، الحبال وأنواعها، العقد والربطات، تقديم العروض والتطبيقات،الرحلة الخلوية، الوعد والقانون، مبادئ وتقاليد الحركة الكشفية.

من جانبه، أشار الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى إهتمام الدولة المصرية بتنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وتعد الأنشطة الكشفية هى الأفضل فى المساعدة على تنمية الشباب بدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا، كما أكد على حرص القادة المدربين على تقديم العروض والتطبيقات أثناء الرحلات الخلوية للمنضمين للمعسكر، وشرح مدلول الوعد والقانون الكشفي، وكذلك الالتزام بمبادئ الحركة الكشفية.

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