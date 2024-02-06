الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إجراء 11258 جراحة عيون و2387 عملية قلب لغير القادرين فى كفرالشيخ

الكشف على المواطنين
الكشف على المواطنين

شهدت محافظة كفرالشيخ توقيع الكشف الطبى مجانا على 33 ألف مريض، وإجراء "11258"عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، وتسليم "6251" نظارة طبية، مع صرف العلاج الدوائى لمن يحتاج، وكل ذلك بالمجان.

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى، الدور المجتمعي البارز لجمعية الأورمان، التي استطاعت أن تضع اسمها في لوحة شرف العمل الأهلي، لما قدمته خلال الفترات السابقة من المشاركة في إطلاق المبادرات الإنسانية والنبيلة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.

 

  • إجراء 2387 عملية قلب لغير القادرين

واستكمالا لما تم إنجازه، فقد  شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ جمعية الأورمان فى إجراء عدد 2387 عملية جراحية وعملية قسطرة علاجية مجانًا تمامًا للمرضى غير القادرين، فضلا عن تنظيم (4) قوافل طبية شهريًا بالتعاون مع المستشفى الجامعى بكفرالشيخ.

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من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية بدأت فى تنفيذ مستهدفها الشهرى لعلاج مرضى القلب بمحافظة كفرالشيخ، حيث استهدفت خلال شهر فبراير إجراء عشرات عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، وذلك دون تحمل المريض أي نفقات على الإطلاق.

وأوضح أنه في مجال العيون تستكمل الجمعية تنفيذ مستهدفها الشهرى في محافظة كفرالشيخ لشهر فبراير من خلال توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات عيون مختلفة، ما بين إزالة مياه بيضاء، ومياه زرقاء وشبكية وزرع قرنية، كذلك توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيا احتياجه لنظارة طبية من غير القادرين بالمجان تماما.

وأعرب "شعبان" عن خالص شكره وتقديره لمحافظ كفرالشيخ، وذلك لدعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلى والتنموى، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التى ينتهجها محافظ كفرالشيخ، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسئولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلى للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ولفت «شعبان» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة وتشبيكا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهًا بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

عمليات العيون عمليات القلب جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي محافظة كفر الشيخ

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