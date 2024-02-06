الثلاثاء 06 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "أوقاف كفرالشيخ" يبحث الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد خلال شهر رمضان

الاجتماع
الاجتماع

عقد الشيخ عطا بسيوني،  وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعا مع  مديري الإدارات الفرعية بمقر المديرية، لبحث جهود المديرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ  ياسر الغول، مدير شئون الإدارات.

محافظ كفرالشيخ يشيد بدور الأوقاف 

وقد أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف على المستوى الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، والذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف، إضافة إلي دورها في العمل التنموي والاجتماعي، وقيامها باستحداث ندوات تثقيفية وملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة من جامعة الأزهر ومسئولين للرد على استفسارات المواطنين إلى جانب القوافل المتنقلة لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بمراكز الشباب وقصور الثقافة.

txt

محافظ كفر الشيخ: تطوير 67 قرية ضمن مبادرة “حياة كريمة”

التوجيه ببذل المزيد من الجهود فى الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الأداء الدعوى والعمل الإدارى


وقد  بدأ الاجتماع بمديري الإدارات وقدم التهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، كما قدم لهم الشكر على ما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود فى خدمة الدعوة، ووجه ببذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والعمل الإداري للنهوض والارتقاء بالمجالين الدعوي والإداري مذكرا بأنهم في الأساس دعاة وقدوة لغيرهم.

 الحث على تجويد العمل ومتابعة الأنشطة القرآنية والدعوية كخطبة الجمعة والدروس اليومية

 كما حث وكيل وزارة الاوقاف الجميع على تجويد العمل ومتابعة الأنشطة القرآنية والدعوية  كخطبة الجمعة، والدروس اليومية، والبرنامج التثقيفي للطفل، وبرنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم، والاهتمام بالأنشطة بالقرى والمناطق النائية والالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل، وإنجاز المهام والأعمال المطلوبة بسرعة مع مراعاة الدقة وحسن الأداء لتتناسب مع توجه الدولة في الارتقاء بالمجال الإداري والمالي واتباع التعليمات الواردة من الوزارة بدقة عالية وحسم مع مراعاة البعد الإنساني والأخلاقي.


ونبه وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكل الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد للوقوف على مدى الأداء الأمثل والأداء الفعلي مع ضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الدعوية وخاصة في أيام شهري شعبان ورمضان وما تبقى من شهر رجب.

أنشطة قرآنية أنشطة دعوية أوقاف كفر الشيخ شهر رمضان شهر شعبان

مواد متعلقة

إجراء 11258 جراحة عيون و2387 عملية قلب لغير القادرين فى كفرالشيخ

إجراء القرعة العلنية لـ151 باكية تجارية بالسوق المطور في كفرالشيخ

انطلاق المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة بكفرالشيخ

"رياضة كفر الشيخ" تطلق المشروع القومي لذوي الهمم

إطلاق ندوات وقوافل إرشادية عن أمراض المحاصيل الشتوية بكفر الشيخ

حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية بقرية شالما البلد في كفر الشيخ

1008 مقابلات للراغبين بالمشاركة في امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: دعم مستشفى بيلا المركزي بمحطة معالجة لمياه ماكينات الغسيل الكلوي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس عبر بوابة المديرية الإلكترونية

الترم الأول.. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنيا 2024 برقم الجلوس

رابط موقع نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بن سالم باتميرا

عمان والكويت.. علاقة متجذرة وشراكة مثمرة فى الدقم

لواء.حمدى البطران

المثقفون العرب.. وأزمة غزة

خالد حريب

الحوثيون.. قناة السويس.. دوائر جهنم

لواء. محسن الفحام

من الرقابة إلى المواجهة

عبدالوهاب داود

معرض القاهرة بين الناشر وتاجر الورق.. ودورة فارقة فى صناعة الكتاب

ماجد حبته

خناقة صينية أسترالية جديدة!

وائل لطفي

مصر التى لا نعرفها

نهى القاضي

لا أسمع صوتى ولكنى أكتبه!

صور

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الهجرة الطوعية.. ما المقترح الإسرائيلى الجديد لتفريغ غزة من سكانها؟

"أكسيوس": إسرائيل تحرز تقدمًا فى عملية البحث عن أنفاق غزة ويحيى السنوار

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس