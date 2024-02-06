وكيل "أوقاف كفرالشيخ" يبحث الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد خلال شهر رمضان

عقد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، اجتماعا مع مديري الإدارات الفرعية بمقر المديرية، لبحث جهود المديرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات.

محافظ كفرالشيخ يشيد بدور الأوقاف

وقد أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف على المستوى الدعوي في نشر الفكر الوسطي المستنير، والذي لمسه المواطن في الخطاب الديني وكل ما تقدمه وزارة الأوقاف، إضافة إلي دورها في العمل التنموي والاجتماعي، وقيامها باستحداث ندوات تثقيفية وملتقيات فكرية بالمساجد الكبرى بنطاق المحافظة بمشاركة أساتذة من جامعة الأزهر ومسئولين للرد على استفسارات المواطنين إلى جانب القوافل المتنقلة لتوعية المواطنين وخاصة الشباب بمراكز الشباب وقصور الثقافة.

التوجيه ببذل المزيد من الجهود فى الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الأداء الدعوى والعمل الإدارى



وقد بدأ الاجتماع بمديري الإدارات وقدم التهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، كما قدم لهم الشكر على ما قدموه خلال الفترة الماضية من جهود فى خدمة الدعوة، ووجه ببذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة للارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والعمل الإداري للنهوض والارتقاء بالمجالين الدعوي والإداري مذكرا بأنهم في الأساس دعاة وقدوة لغيرهم.

الحث على تجويد العمل ومتابعة الأنشطة القرآنية والدعوية كخطبة الجمعة والدروس اليومية

كما حث وكيل وزارة الاوقاف الجميع على تجويد العمل ومتابعة الأنشطة القرآنية والدعوية كخطبة الجمعة، والدروس اليومية، والبرنامج التثقيفي للطفل، وبرنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم، والاهتمام بالأنشطة بالقرى والمناطق النائية والالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعمل، وإنجاز المهام والأعمال المطلوبة بسرعة مع مراعاة الدقة وحسن الأداء لتتناسب مع توجه الدولة في الارتقاء بالمجال الإداري والمالي واتباع التعليمات الواردة من الوزارة بدقة عالية وحسم مع مراعاة البعد الإنساني والأخلاقي.



ونبه وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لكل الأنشطة القرآنية والدعوية بالمساجد للوقوف على مدى الأداء الأمثل والأداء الفعلي مع ضرورة الاهتمام بكافة الأنشطة الدعوية وخاصة في أيام شهري شعبان ورمضان وما تبقى من شهر رجب.