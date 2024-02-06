الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. فتح باب التظلم على نتائج الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أعلن محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن مواعيد تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية،  بدءا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 7 فبراير الجاري، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، ماعدا أيام الجمعة والسبت.

وتتلقى الإدارات التعليمية، طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم بالمقرات الآتية:
إدارة شرق كفر الشيخ  بمدرسة الحديثة للتعليم الأساسي، إدارة غرب كفر الشيخ ملحق الإدارة بمدرسة احمد عرابي الابتدائية،إدارة سيدي غازي التعليمية ديوان الإدارة - قاعة الاجتماعات، إدارة سيدي سالم التعليمية ديوان الإدارة - قاعة الاجتماعات،إدارة الحامول التعليمية -قسم الأرشيف - ديوان الإدارة الجديد إدارة الرياض التعليميه الدور الأرضي - مبنى الإدارة القديم،إدارة بلطيم -ديوان الإدارة - قاعة الاجتماعات.


إدارة بيلا التعليميه - مدرسة الإعدادية بنات الجديدة، إدارة برج البرلس التعليمية  - ديوان الإدارة إدارة فوة   التعليمية - ديوان الإدارة، إدارة قلين التعليمية - نادي المعلمين
مطوبس شئون الطلبة - الإدارة التعليمية  مع توضيح مراحل فحص ورقة الطالب واطلاعه على صورتها علما بأن رسوم التظلم للكراسة الواحدة (٣٥جنيها ) فقط خمسة وثلاثون جنيها.


 وكيل "تعليم كفر الشيخ: يعقد اجتماعا بشأن التظلمات 

وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعدادا لتلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية،  ومديرى الإدارات التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة، ومشرفي القطاعات، وذلك لوضع أطر العمل في تلقى التظلمات وتحديد موعدها.

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وأثنى وكيل الوزارة، على الجهد المبذول خلال سير أعمال الامتحانات، وتلاشي أي سلبيات تعوق شفافية ودقة النتائج، موضحا أن الهدف الرئيسي من التظلمات،  إعطاء كل طالب حقه

وقال محمد عبد الله، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحديد الفترة من 7 فبراير، حتى 27فبراير الجاري، ويعقب ذلك قيام التوجيه المعني بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه، موجهًا بتعقيم المدارس وإتباع أقصى درجات الأمن والسلامة والحرص على نظافة وجاهزية  كافة المرافق استعدادا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 _ 2024 م.

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