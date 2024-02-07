كفر الشيخ تستعد لاستقبال الفصل الدراسي الثاني بـ2244 مدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتهاء استعداداتها لاستقبال الطلاب، يوم السبت المقبل، في أول يوم دراسي بالفصل الدراسي الثاني.

ونفذت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ عملية تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتوزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة والفصول، تحت إشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

استقبال الطلاب السبت المقبل

وقالت مديرية التعليم بكفر الشيخ إن 256 مدرسة "تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين" بمحافظة كفر الشيخ، سوف تستقبل يوم السبت الطلاب، في حين ستفتح جميع المدارس وعددها 2244 مدرسة بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ أبوابها لاستقبال الطلاب يوم الأحد المقبل، في ظل متابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن مديري الإدارات التعلمية، ولجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية تابعت الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تطهير وتعقيم الفصول ودورات المياه، وممارسة الانشطة، ومتابعة الحصص الدراسية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من إعداد الجدول المدرسي، وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة، والتأكيد على العمل بكل جهد على مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود للقضاء عليها، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وقال عبدالله: "لم تحدث أي عمليات نقل للمعلمين من مدارسهم، لمدارس أخرى لضمان استقرار العملية التعليمية، وسيتم سد العجز بالفصل الدراسي الثاني من خلال الإعلان عن التدريس بالصحة كما حدث في الفصل الدراسي الأول بتوجيهات الوزارة".