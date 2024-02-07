الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تلقي التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

 أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بدء تلقي تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، بدءًا من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى 27 فبراير الجاري، ماعدا أيام الجمعة والسبت وستتلقى الإدارات التعليمية، طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم بالمقرات  التي جرى تحديدها، والإدرات التعليمية التي ستتلقي التظلمات هي كالآتي:

أسماء الإدارات التعليمية

إدارة شرق كفر الشيخ بمدرسة الحديثة للتعليم الأساسي، وإدارة غرب كفر الشيخ، بملحق الإدارة بمدرسة احمد عرابى الابتدائية، وإدارة سيدي غازي التعليمية ديوان الإدارة، بقاعة الاجتماعات، وإدارة سيدي سالم التعليم، بديوان الإدارة بقاعة الاجتماعات، وإدارة الحامول التعليمية بقسم الأرشيف بديوان الإدارة الجديد، وإدارة الرياض التعليمية بالدور الأرضي، مبنى الإدارة القديم، إدارة بلطيم، بديوان الإدارة، بقاعة الاجتماعات، وإدارة بيلا التعليمي، بمدرسة الإعدادية بنات الجديدة، وإدارة برج البرلس التعليمية بديوان الإدارة، وإدارة فوة التعليمية، بديوان الإدارة، وإدارة قلين بنادي المعلمين، وإدارة مطوبس شئون الطلبة بالإدارة التعليمية  مع توضيح مراحل فحص ورقة الطالب، واطلاعه على صورتها علما بأن رسوم التظلم للكراسة الواحدة (35 جنيها) فقط خمسة وثلاثون جنيها.

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وكان محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد عقد اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس استعدادا لتلقي تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية،  ومديرى الإدارات التعليمية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة،ومشرفي القطاعات، وذلك لوضع أطر العمل فى تلقى التظلمات وتحديد موعدها.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال سير أعمال الامتحانات، وتلافي أي سلبيات تعوق شفافية ودقة النتائج، موضحا أن الهدف الرئيسي من التظلمات، وإعطاء كل طالب حقه.

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحديد الفترة من 7 فبراير، حتى 27 فبراير الجاري، ويعقب ذلك قيام التوجيه المعني بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه، موجهًا بتعقيم المدارس وإتباع أقصى درجات الأمن والسلامة والحرص على نظافة وجاهزية  كافة المرافق استعدادا للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 _ 2024 م.

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