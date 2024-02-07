الأربعاء 07 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 50 لاعبا.. "الشباب" تواصل فعاليات المشروع القومي لذوي الهمم بكفرالشيخ ودسوق

ذوي القدرات الخاصة
ذوي القدرات الخاصة

تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في فبراير ويستمر لمدة سبعة أشهر، وذلك بمركزى كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعبا ولاعبة بكل مركز، يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكشف تفاصيل المشروع

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزى كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوى الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للاشتراك بالمراكز الرياضية.

ملف قادرون باختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة 

كما أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعمًا كبيرًا لذوى الهمم وذلك من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون باختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة، وذلك لدعم المواهب الرياضية وإعداد ابطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

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ويقدم المشروع القومي لذوى الإعاقة بإشراف الدكتور عمرو حداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وغادة جمال الدين، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، ويقام بمركزى كفر الشيخ ودسوق، بإشراف عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة وتنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور محمد محروس، منسق عام ومتابع المشروع، وتدريب عبد الفتاح الوكيل وشيماء عيد، مدربى المشروع.

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