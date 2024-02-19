محافظ كفرالشيخ يُتابع تطورات الحالة الصحية للأطفال الفلسطينيين داخل مستشفى العبور

أجرى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الاثنين، جولة للاطمئنان على أطفال «غزة» وأسرهم المصابين، بمستشفى العبور للتأمين الصحى بمدينة كفرالشيخ، حيث يخضع 6 من أطفال «غزة» وأسرهم للعلاج.

وتأكد "نور الدين" من إجراء الفحوصات والأشعة والتدخلات الطبية وتوفير أوجه الرعاية الصحية اللازمة لهم ولأسرهم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم الخدمات الطبية لأشقائنا الفلسطينيين المصابين الذين يتلقون العلاج داخل محافظات جمهورية مصر العربية جراء تداعيات الأحداث في قطاع غزة بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم تضامنًا مع أشقائنا الفلسطينيين، ودعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني.



محافظ كفر الشيخ يطمئن علي الاطفال

واطمأن محافظ كفرالشيخ، على الأطفال وأوضاعهم الصحية، واستمع من الدكتور محمد أبوسمرة، مدير مستشفى العبور، والأطباء القائمين على علاج الأطفال لشرح عن طبيعة إصاباتهم وأحوالهم الصحية وسير ونوعية العلاج الذي يتلقونه في المستشفى، مكلفًا بتقديم الخدمات الطبية وجميع الأدوية اللازمة مع المتابعة والرعاية المستمرة للمرضي والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

وحرص محافظ كفرالشيخ، علي تقديم الهدايا للأطفال المرضي، وتبادل الأحاديث مع أهالي الأطفال وذويهم، متمنيًا لأطفالهم الشفاء العاجل وعودتهم إلى ديارهم بصحة وسلامة، موجهًا إلى مديرية التضامن الإجتماعى بتقديم الدعم والرعاية اللازمة لأطفال " غزة " تضامنًا مع أشقائنا الفلسطينيين.

وقدم أهالى الأطفال الفلسطينيين، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجهوده لدعمهم والوقوف بجانبهم وتوفير الرعاية الصحية لهم وأسرهم.