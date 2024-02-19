محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات علاجية مجانية لـ 965 مواطنا بالحامول ودسوق

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار أعمال القوافل الطبية المجانية بعدد من قرى مركزى الحامول ودسوق، وذلك ضمن جدول تنقل القوافل بالقرى والمراكز والمناطق المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

محافظ كفر الشيخ: القوافل العلاجية شملت التخصصات والخدمات الطبية المتنوعة

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن القوافل الصحية شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية المتنوعة من بينها "طب الأطفال، الباطنة العامة، الأمراض الجلدية، الجراحة العامة، طب النساء، تنظيم الأسرة، المسالك، العظام، الأسنان، الأنف والأذن، الرمد"، والتى تم تنظيمها بعدد من قرى مركز الحامول، تحت إشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

يأتى ذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية لهم على مستوى المحافظة، وخاصة فى المناطق المستهدفة بالقرى، وأيضًا داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

إطلاق حملة من حقك تنظمي

يذكر أن محافظ كفرالشيخ، قد أطلق حملة مجانية لتنظيم الأسرة تحت شعار "من حقك تنظمى" ولمدة 5 أيام من 18 فبراير حتى 22 فبراير 2024، بجميع الواحدات الصحية، فضلًا عن تنظيم عيادات متنقلة بقرى، العجوزين، وشباس الملح، ومحلة أبو على، وسنهور المدينة، بمركز دسوق تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

وقد أكد وكيل الوزارة الدكتور محمد شقوير، أن القافلة تضم ١٠ عيادات طبية تخصصية، تشمل ٩ تخصصات كالآتي: (الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام).

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري حيث تم عمل عدد ١٨٠ فحصا طبيا ضمن مبادرة" افحص واطمن" خلال القافلة.