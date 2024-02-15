الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات بكفر الشيخ للعام 2024

اللجنة
اللجنة

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة للعام 2024، والتي عقدت بمقر مديرية التضامن الاجتماعي، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباچ، وزيرة التضامن الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ، والدكتورة أماني شاكر، مقررة المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة وأحمد الشهاوى، مدير مديرية الثقافة بكفر الشيخ.

  • محافظ كفر الشيخ: اللجنة فحصت الطلبات المقدمة للأمهات المثاليات

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن اللجنة فحصت الطلبات المقدمة لتقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم اختيار 10 أمهات مثاليات، للفوز بلقب الأم المثالية لهذا العام "أم طبيعية وأم لابن من ذوي الفئات الخاصة"، وفقًا لضوابط ومعايير وزارة التضامن الاجتماعي.

وتتضمن الفئات المكرمة أمًا كافلة وأمًا من ذوى الإعاقة، وأمًا لابن من "قادرون باختلاف" حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية "ماجستير - دكتوراه"، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادى داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة، وأم لشهيد من الشرطة، كما سيتم التكريم على هامش الاحتفالية لأم رائدة اجتماعية وأم لمبادرة "لا أمية مع تكافل".

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يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي أعلنت فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 فى 19 من ديسمبر 2023، ولمدة شهر، وعندما يتم اختيار الأم المثالية من كل محافظة سيتم تكريمها من محافظ الإقليم التابعة له، ثم بعد ذلك ينلن تكريما من الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 

التضامن الاجتماعي الأمهات المثاليات ماجستير ودكتوراه الأم المثالية محافظة كفر الشيخ

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