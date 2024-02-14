طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أمطارا غزيرة تخللها رعد وبرق بشكل كثيف في السماء، ما أدي إلي التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار، وتراكمت المياه في الشوارع.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع التغيرات المناخية التي تضرب أنحاء المحافظة.

طوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لسقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

وشدد نور الدين على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بمواصلة الجهود والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشددا علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين، خاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ.