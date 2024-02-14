الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

أمطار كفر الشيخ
أمطار كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أمطارا غزيرة تخللها رعد وبرق بشكل كثيف في السماء، ما أدي إلي التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار، وتراكمت المياه في الشوارع.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع التغيرات المناخية التي تضرب أنحاء المحافظة.

  • طوارئ للتعامل مع الطقس السيئ

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لسقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

وشدد نور الدين على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

txt

تنفيذ 17 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببيلا في كفر الشيخ

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بمواصلة الجهود والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشددا علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة توعية المواطنين، خاصة أبنائنا الأطفال بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وأعمدة الكهرباء  وإتخاذ الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار حرصًا على سلامتهم وتجنب احتمالات حدوث أي مخاطر، ومتابعة ما ورد من خرائط التنبؤ بحالة الطقس وسقوط الأمطار من هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على التزام جميع القطاعات والأجهزة المعنية بتنفيذ التعليمات والتواصل المباشر علي مدار الساعة مع مركز عمليات المحافظة، مكلفًا بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وتخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين، فضلًا عن التواصل على الصفحة الرسمية لمحافظة كفرالشيخ.

رعد وبرق أمطار كفر الشيخ طوارئ كفر الشيخ طقس كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

تنفيذ 17 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببيلا في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يكرم 47 فائزًا بمسابقة تاج القرآن الكريم للأطفال

4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية لدعم 120 أسرة في كفر الشيخ

رفع 1230 طن قمامة وإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع كفر الشيخ

تحرير 27 محضرًا ضد المخابز المخالفة في بيلا بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على سير العملية التعليمية

بسبب سوء حالة الطقس.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

عاجل.. الأرصاد تُحذر من طقس الخميس: "شديد البرودة ليلًا"

عاجل| تعطيل الدراسة بالإسكندرية لسوء الأحوال الجوية.. غدًا

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

مدحت بشاى

الهوية المصرية.. والمناعة الثقافية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"

جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددًا فى محكمة العدل الدولية