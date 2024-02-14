الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 27 محضرًا ضد المخابز المخالفة في بيلا بكفر الشيخ

مخابز بيلا
مخابز بيلا

تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ بالاشتراك مع إدارة التموين، اليوم الأربعاء، من تحرير 27 محضرا ضد أصحاب المخابز البلدية المدعمة، بدائرة مركز بيلا، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز، للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ترأس الحملة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، وأحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة لشئون القري، بمشاركة رؤساء القري، وأشرف الصاوي، مدير إدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري

تحرير 27 محضرا للمخابز المخالفة في مركز بيلا

وحررت الحملة 27 محضرا لمخابز ارتكبت مخالفات عبارة عن 20 محضرا للتلاعب فى الموازين، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخابز، ومحضرين لعدم وحود ميزان، ومحضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف.

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تحرير 21 محضرا تموينيا للمخالفين ببلطيم وقلين في كفر الشيخ

وتحررت المحاضر اللازمة حيال المخابز المخالفة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 500 كيلو سكر للبيع بأزيد من السعر و13 مخالفة تموينية

ومؤخرا نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية،  حملة تموينية مكبرة على المحلات والمنشآت التجارية والأسواق بدائرة مركز ومدينة بيلا، لضبط السلع الغذائية غير الصالحة، ومنع التلاعب في الأسعار.

وأسفرت الحملة عن ضبط 500 كجم سكر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد إعادة بيعها بأزيد من السعر الرسمي، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما حررت الحملة 13 مخالفة، وتضمنت المخالفات 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين عدم نظافة، ومحضرين للذبح خارج المجازر الحكومية، وجري التحفظ علي الكمية المضبوطة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات للعرض على النيابة العامة.

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