"شباب كفر الشيخ" تُشارك في برنامج "ريحانة" لزيادة وعي الفتيات

تشارك فتيات أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الرابعه من البرنامج القيادى لتمكين الفتيات تحت شعار“ريحانه” لزيادة وعى وتمكين الفتيات،والذي يتم تنفيذه تحت رعاية السيده الفاضله انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجاري.

ينظم البرنامج الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

مشاركة 200 فتاة في البرنامج القيادي "ريحانة"

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج القيادى لتدريب الفتيات “ريحانه” يشارك به 200 فتاة من 27 محافظة للمرحلة العمرية من 17:13سنة، وتم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحه وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناءالمجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

وأضاف الدكتور عزت محروس، وكيل الوزارة، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش التدريبة من خلال متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر، شركاء مع ريحانة منذ عام 2019، لعرض فكرة البرنامج وتيسير وصول الهدف منه للفتيات، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية،فى ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهم.