الإثنين 12 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"شباب كفر الشيخ" تُشارك في برنامج "ريحانة" لزيادة وعي الفتيات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تشارك فتيات أعضاء مراكز شباب كفر الشيخ، فعاليات المرحلة الرابعه من البرنامج القيادى لتمكين الفتيات تحت شعار“ريحانه” لزيادة وعى وتمكين الفتيات،والذي يتم تنفيذه تحت رعاية السيده الفاضله  انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 11 حتى 16 فبراير الجاري.

ينظم البرنامج الإدارة المركزية لتنمية النشء الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

 

مشاركة 200 فتاة في البرنامج القيادي "ريحانة"

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج القيادى لتدريب الفتيات “ريحانه” يشارك به 200 فتاة من 27 محافظة للمرحلة العمرية من 17:13سنة، وتم اختيارهم من خلال المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحه وزارة الشباب والرياضة، ويستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية في بناءالمجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً في التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة في المجالات المختلفة.

txt

"صحة كفر الشيخ" تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة للعمل

وأضاف الدكتور عزت محروس،  وكيل الوزارة، أن البرنامج يتضمن مجموعة من الورش التدريبة من خلال متطوعي المبادرة شبابية فريق أثر، شركاء مع ريحانة منذ عام 2019، لعرض فكرة البرنامج وتيسير وصول الهدف منه للفتيات، كما يتضمن البرنامج مجموعة من الأنشطة الرياضية،فى ضوء الحرص على تطوير مهاراتهن وقدراتهم.

برنامج ريحانة فتيات كفر الشيخ شباب كفر الشيخ انتصار السيسي محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

رفع 1260 طن قمامة من شوارع كفرالشيخ

"صحة كفر الشيخ" تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة للعمل

تحرير 21 محضرا تموينيا للمخالفين ببلطيم وقلين في كفر الشيخ

إحلال وتجديد خط الصرف الصحي لمنطقة أبراج الربيع بكفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: تمويل 23 مشروعًا لتوفير 57 فرصة عمل للشباب

بدء تلقى التظلمات على نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية بأزهرية كفرالشيخ

قافلة طبية بقرية "أم سن" فى كفرالشيخ ضمن حملة "100 يوم صحة"

حملات نظافة مكثفة وتطهير شبكات صفايات الأمطار والصرف بكفرالشيخ

الأكثر قراءة

عاجل| أرقام غير مسبوقة لمنتخب كوت ديفوار بعد التتويج بلقب الأمم الإفريقية

عاجل| قبل استئناف المفاوضات فى مصر.. لماذا وافق بايدن على محادثة نتنياهو؟

ملايين الدولارات.. ضبط مدير ورئيس قسم بشركة بمدينة نصر لاتجارهما فى العملة

عاجل.. فريد زهران يخوض انتخابات اتحاد الناشرين (خاص)

خزائن مصر

أسعار السجائر اليوم 2024 من شركة فيليب موريس مصر والشرقية للدخان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

وائل لطفي

الحرب والسلام

ماجد حبته

بلغاريا.. بعد 99 سنة!

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟

وول ستريت جورنال: اتساع فجوة الخلاف بين بايدن ونتنياهو بسبب رفح

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال