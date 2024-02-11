الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قافلة طبية بقرية "أم سن" فى كفرالشيخ ضمن حملة "100 يوم صحة"

القافلة الطبية
القافلة الطبية

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تنظيم قافلة طبية ضمن حملة "100 يوم صحة"، لتقديم جميع الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتوعوية للمواطنين بالمجان، بقرية أم سن مركز الرياض، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أن حملة "100 يوم صحة" من أهم المبادرات الصحية التي قدمتها الدولة، وتشتمل على العديد من الخدمات التي تهدف إلى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، والكشف عن الأمراض غير السارية "السكرى، ضغط الدم، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن"، فضلًا عن الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات، وأيضًا الحد من انتشار الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة، وخدمات الدعم النفسي لبعض الفئات من المجتمع مثل المقبلين على الزواج وكبار السن، وكذلك الكشف عن المشكلات الصحية مثل توقف النمو والسمنة وفقر الدم بين أطفال المدارس، والاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع لدى الأطفال لتجنب إصابتهم بالإعاقة السمعية.

  • محافظ كفرالشيخ يدعو المواطنين بالتوجه للاستفادة من القافلة

دعا محافظ كفرالشيخ جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات "الحملة" بالوحدات الصحية والعيادات والقوافل المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "١٥٣٣٥".

ومؤخرًا، أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ 64 قافلة طبية مجانية بجميع مدن ومراكز المحافظة، وتم خلالها الكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان لـ75 ألفًا و566 مواطنًا، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال 2023.

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إنه تم الكشف على 17220 مواطنًا بعيادة الباطنة، و21495 طفلًا بعيادة الأطفال، و2154 مواطنًا بعيادة الأنف والأذن، و3706 سيدات بعيادة النساء، و4103 مواطنين بعيادة الرمد، و14812 مواطنًا بعيادة الجلدية، و3865 مواطنًا بعيادة الأسنان، و3591 مواطنًا بعيادة المسالك، و9979 مواطنًا بعيادة العظام، و2845 مواطنًا بعيادة الجراحة، و2602 سيدة بعيادة تنظيم الأسرة، مؤكدًا أنه تم صرف الأدوية والعلاج بالمجان للمرضى المستحقين بمختلف التشخيصات المرضية.

مركز الرياض 100 يوم صحة صحة كفر الشيخ قرية أم سن محافظة كفر الشيخ

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