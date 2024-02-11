إحلال وتجديد خط الصرف الصحي لمنطقة أبراج الربيع بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أنه قد تم البدء في إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع، وذلك في ضوء الاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين وتعزيز جهود أجهزة الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ تلبيةً لاحتياجاتهم، لافتا أنه يتابع يوميًا مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا والإستماع إليهم وإيجاد الحلول العاجلة لمشاكلهم وطلباتهم.

إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع "الأوقاف" بحي غرب مدينة كفرالشيخ تأتي بطول 100‪0متر، وقطر 8 بوصة، فضلًا عن تأهيل بيارات الصرف الصحي بأبراج الربيع.

وتأتي تلك الخطوة التي طال انتظارها تنفيذًا لتكليفات محافظ كفر الشيخ، الصادرة لرئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من صيانة وتطهير شبكة وبيارات الصرف الصحي بمنطقة أبراج الربيع "الأوقاف" بغرب مدينة كفرالشيخ، خلال جولته بمنطقة أبراج الربيع يناير الماضي، وبذلك يكون حلًا نهائيًا لمشكلة أهالى منطقة أبراج الربيع "الأوقاف"، مؤكدًا أن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل أجهزة المحافظة، مشددًا على سرعة التعامل مع شكاوى واستغاثات وبلاغات المواطنين وتضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم.

في السياق ذاته، واصل المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، جولاته التفقدية الموسعة لمتابعة أخر مستجدات الأعمال بالمشروعات وأعمال الرصف، حيث تفقد استكمال العمل بطريق المنطقة اللوجستية، وطريق مسار العائلة المقدسة، حيث تم الانتهاء من أعمال الجزيرة الوسطى بطول الطريق، حتى الرافد الدولي مدخل كفر الشيخ الشرقي.



وفي جولته تفقد رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الدمك بمنطقة حديقة الأوقاف بحي شرق كفر الشيخ، حيث تم الانتهاء من أعمال الدمك، تمهيدًا لأعمال الرصف الأخيرة وتحويلها إلى ساحة انتظار كبيرة لاستيعاب السيارات المتوقفة بالشوارع، وعمل سيولة مرورية.



كما تفقد رئيس المركز والمدينة الأعمال بالسوق الحضاري الجديد للباعة الجائلين، حيث تم ترقيم جميع الباكيات، بعد أن تم الانتهاء منها بالكامل، ووجه رئيس المركز والمدينة، باستكمال أعمال المظلات، وعمل بوابة الدخول للسوق، واستكمال أعمال الطلاء لباقي الباكيات، وأعمال التبليط.



وتابع رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استكمال أعمال الرصف بشارعي صلاح سلامه، وشارع الإنتاج الحرفي، حيث تم إنشاء الجزيرة الوسطى، بعد الانتهاء من زراعة أعمدة الإنارة.