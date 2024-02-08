الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

حملة ستر ودفا وإطعام
حملة ستر ودفا وإطعام

أطلقت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ حملة "ستر ودفا واطعام"، لكساء الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، والفئات المهمشة، بهدف إسعاد هذه الفئات للتخفيف عن كاهلهم وحمايتهم من برد الشتاء، من خلال توفير ملابس شتوية ثقيلة تُشعرهم بالدفء، مما تساعد على تحمل برد الشتاء القارص، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ

 

  • التضامن الاجتماعي: الجمعيات الأهلية تخفف الأعباء عن كاهل البسطاء

وأكدت الدكتورة ماجدة جلاله، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

 

  • توزيع ملابس شتوية ثقيلة علي غير القادرين

من جانبه، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تهدف إلى توزيع ملابس شتوية ثقيلة على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى كفرالشيخ، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

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وتابع اللواء ممدوح شعبان: كما توفر الجمعية للمتبرعين «سهم اللبس» وقيمته 500 جنيه والذي يتيح للمتبرع بهذا المبلغ توصيل كسوة شتوية لأسرة أو لشخص غير قادر، من خلال الخط الساخن رقم 19455، ليستطيع الجميع المساهمه فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين حتى نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمة طوال موسم الشتاء.

يذكر أن جمعية الأورمان تقوم بمواصلة مسيرتها الخيرية علي قدم وساق وذلك في إطار حرص الجمعية الدائم علي بذل قصاري جهودها لخدمة المواطنين بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة كفرالشيخ.

التضامن الاجتماعي جمعيات اهلية مجتمع مدني جمعية الأورمان محافظة كفر الشيخ

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