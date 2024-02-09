الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجد “الغفران” وانطلاق قافلة دعوية كبرى فى كفرالشيخ

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجد الغفران بقرية أبو العزائم بتفتيش سيدى سالم، على مساحة 520م، وبتكلفة 7 ملايين جنيه، فضلًا عن انطلاق قافلة دعوية كبرى بمسجد العيسوية الكبير بمركز سيدي سالم، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشييدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين.

وقد جاء ذلك  تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبحضور فضيلة الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول مدير شئون الإدارات، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، ورجال الأزهر الشريف والأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية.

انطلاق فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد العيسوية الكبير

حيث انطلقت فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من مسجد "العيسوية الكبير" التابع لإدارة أوقاف سيدي سالم شرق، وقد تحدث جميع أعضاء القافلة الدعوية بصوت واحد حول موضوع: "جبر الخواطر وأثره في تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية "، بمشاركة مجموعة من علماء أوقاف كفر الشيخ. 

 أبرز الأنشطة الدعوية

وقامت هذه القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها:

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أولًا: عقد مقرأة القرآن الكريم الأئمة بمسجد العيسوية الكبير.
ثانيًا: عقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور بمسجد الكبير بالعيسوية.
ثالثًا: عقد البرنامج التثقيفي للطفل بمسجد العيسوية، في جو يسوده البهجة والفرح والسرور.

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات، داعيًا الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشييدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.

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