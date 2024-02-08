رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يتسلم نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية

تسلم الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، اليوم الخميس، نتيجة الشهادتين الإبتدائية والإعدادية لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية، بمقر مكتبه بحضور عبد المنعم جاد الله، رئيس كنترول الشهادة الابتدائية، وسعيد جلال، رئيس كنترول الشهادة الإعدادية.

رئيس المنطقة الأزهرية يهنئ الطلاب الناجحين

ومن جهته؛ أعرب رئيس المنطقة عن أصدق التهاني والتبريكات للطلاب الناجحين بالشهادتين ولأولياء أمورهم، متمنيًا تحقيق المزيد من التقدم والتميز والنجاح، كما توجه بالشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال الامتحانات وفريق عمل إدارة الامتحانات، ومديري المراحل التعليمية والموجهين العموم والأوائل، ورؤساء اللجان والمشاركين بأعمال المراقبة والتصحيح، وكل من عاون وساهم فى نجاح منظومة الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق والمُشرف لمعاهد كفر الشيخ الأزهرية.

وكان الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالبًا وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).



وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.