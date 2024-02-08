الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنظيم رحلات اليوم الواحد لتنشيط السياحة الداخلية بكفر الشيخ

رحلات سياحية بفوه
رحلات سياحية بفوه

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، واستغلال المقومات الآثرية والسياحية والتراثية، التي تمتلكها محافظة كفرالشيخ، وتشجيع السياحة الداخلية، قررت المحافظة تنظيم برنامج سياحة اليوم الواحد، لزيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والمساجد الآثرية بمدينة فوة، والتي تُعد من مقومات الجذب السياحي والأثري المتميز في محافظة كفرالشيخ.

تنظيم رحلات سياحية بكفر الشيخ

وأكد محافظ كفرالشيخ، القيمة التاريخية والدينية الآثرية التي تتميز بها المساجد والأماكن الآثرية بمدينة فوة والتي تعتبر من أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية بكفرالشيخ، موجهًا بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفاعليات لرفع الوعي السياحي لدى الشباب والنشء والتعرف على معالم بلدهم والارتقاء بها، خاصة وأن محافظة كفرالشيخ تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.

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جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة فوة، صفاء العبد، مدير إدارة السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتزخر محافظة كفر الشيخ بالعديد من الأماكن والمناطق الأثرية المميزة، إذ  إنها تجمع بين السياحة الدينية والسياحة الثقافية، وبها جميع الحضارات الفرعونية والرومانية والإسلامية والمسيحية مثل كنيسة السيدة العذراء بسخا تقع فى مدينة كفر الشيخ وبها آثار قدم السيد المسيح وتم وضعها ضمن زيارات وفد الفاتيكان في المرحلة الثانية لمرور العائلة المقدسة بذلك المكان والبقاء فيه شهرا، وتضم العديد من القطع الآثرية  القبطية النادرة، ومن الآثار الإسلامية مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقي ويلقب بأبو العينين " عين الحقيقية وعين الشريعة" بمدينة دسوق يتردد عليه 2 مليون من مريديه من كافة المحافظات المصرية خلال الإحتفال بمولده نهاية أكتوبر من كل عام ويشهد عملية تطوير.

ومن الآثار الفرعونية  مدينة بوتوعاصمة الوجه البحرى، "تل الفراعين" تقع على بعد 16 كيلو مترًا من مدينة دسوق، تضم العديد من التماثيل  منها تمثالين على هيئة أبو الهول من البازلت، تمثال للآله طحورس الصقر"،وتمثال مزدوج من الجرانيت الوردى للملك رمسيس الثانى والآله سخمت،و لوحة من الجرانيت الأسود تعود لعصر الملك تحتمس الثالث من عصر الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية،لوحة هبات تعود لعصر الملك تحتمس الثالث،و لوحة من الجرانيت الوردى تعود لعصر الملك شاشانق الأول من الأسرة الفرعونية، وتمثال الكاهن قابع ممسكاُ بيده اليسرى إحدى نباتات الدلتا "الخس" رمزاُ للخصوبة، وتمثال للملك نايف عاورد نفرتيس الأول من الأسرة التاسعة والعشرين الفرعونية، وتمثال من الجرانيت الأسود والمصقول للآله حورس.

وكذلك مدينة فوه الآثرية تقع على نهر النيل وبها 365 مسجدًا وتشتهر بصناعة السجاد والكليم والجوبلان اليدوي، بها عدد من مصانع الغزل والنسيج، ومصنع الطرابيش، وربع الخطايبة، والتكية.

السياحية الداخلية مدينة فوة اثار اسلاميه أثار قبطية محافظة كفر الشيخ

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