بدء تلقي التظلمات على نتائج الشهادتين الإبتدائية والإعدادية بأزهرية كفر الشيخ

أعلنت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، فتح باب التظلمات على نتائج الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادتين الإبتدائية والإعدادية، بدءًا من اليوم السبت وحتى الخميس 22 فبراير 2024م.

إجراءات تقديم التظلمات

وتبدأ الإجراءات بتوجه الطالب إلى ديوان المنطقة لتقديم طلب الطعن لإدارة الامتحانات ودفع الرسوم المقررة بواقع 20 جنيهًا لكل مادة، ثم التوجه إلى مقر الكنترول بمعهد كفر الشيخ النموذجي، لتقديم الطلب ومعرفة موعد الاطلاع على ورقة إجابته، والذي من المقرر أن يكون في 24 فبراير الجاري، على أن تعقد اللجنة الفنية المكلفة بتصحيح الأوراق في اليوم التالي، وستعلن نتيجة هذه التظلمات يوم 26 فبراير 2024م.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عبدالناصر شهاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنَّ فتح باب التظلمات جاء بعد إعلان النتائج الأربعاء الماضي، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، مؤكدًا أن الحرص على مصلحة الطالب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب مبدأ أساسي تحرص المنطقة على دعمه وتطبيقه على أرض الواقع.

وكان الدكتور محمد ‏الضويني، وكيل الأزهر، قد اعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏للعام الدراسي 2023- 2024م، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.



في حين بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (178014) طالبًا وطالبة، حضر منهم (173028)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (140040) بنسبة 80.93%، والحاصلين على أقل من 50 % (32988 ) بنسبة ( 19.07%).



وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين ولأولياء أمورهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.

وتيسيرًا على طلاب الأزهر، وجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر عبر ‏الإنترنت، ومن خلال المعاهد التابع لها الطلاب والطالبات.