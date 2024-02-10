السبت 10 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أبطال مصارعة جامعة كفر الشيخ يحصدون 3 ميداليات ببطولة الشهيد الرفاعي

فريق جامعة كفر الشيخ
فريق جامعة كفر الشيخ

شارك منتخب جامعة كفر الشيخ للمصارعة الرومانية في دورة الشهيد الرفاعي الـ51، والتي أقيمت بجامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد المصرية للجامعات والمعاهد العليا المصرية.


وجاء مشاركة فريق جامعة كفر الشيخ برعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويشرف على المنتخبات الرياضية إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

 

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ أبطال المصارعة

وأعرب الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن فخره بما حققه طلبة الجامعة من إنجاز رياضي مشرف، حيث فاز فريق المصارعة الرومانية بالجامعة بالمركز الاول ميدالية ذهبية وزن 87 كجم، والمركز الثاني ميدالية فضية وزن 60 كجم، والمركز الثالث الميدالية البرونزية وزن 63 كجم، ضمن بطولة الجامعات والمعاهد المصرية في دورة الشهيد الرفاعي الـ51، مشيرًا الي أن هذا الإنجاز يؤكد المستوى الرفيع الذي وصل إليه طلبة الجامعة في مجال الرياضة، ونتطلع لمزيد من الإنجازات في المستقبل.

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وهنأ رئيس جامعة كفر الشيخ الطلاب الفائزين على مشاركتهم المُشرفة، مشيدًا بشباب الجامعة المُتميز والمُبدع في مختلف المجالات والمسابقات الرياضية والثقافية والعلمية، موضحًا حرص الجامعة على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز مفهوم المنافسة الشريفة بين الطلاب.


وقال الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطالب فارس محمد عبد الستار بكلية التربية الرياضية حصل على المركز الاول والميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية وزن 82 كجم، والطالب روحيم ابراهيم غالي بكلية التجارة حصل على المركز الثاني وزن 60 كجم، كما حصل الطالب احمد السيد رخا كلية الهندسة وزن 63 كجم على المركز الثالث والميدالية البرونزية، مهنأً فريق الجامعة علي هذا الفوز الكبير متمنيًا لهم مزيد من التوفيق.

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