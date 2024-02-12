"صحة كفر الشيخ" تعلن عن حاجتها لأطباء وصيادلة للعمل

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، عن حاجتها لكوادر طبية طب بشري أو صيادلة أو أطباء أسنان أو علاج طبيعى من العاملين بمديرية الشؤون الصحية على مستوى المحافظة سواء فى المستشفيات أو الإدارات الصحية التابعة للمديرية، وذلك بشرط حصوله على دبلوم أو أي شهادة دراسات عليا في إدارة الجودة.

وطالبت المديرية من يتوفر لديه شروط التقديم ويجد فى نفسه المهارة، بالاستعداد للتقدم لشغل وظائف فى ديوان عام مديرية الصحة بكفر الشيخ يتفضل بملء استمارة جوجل وسوف يتم التواصل باستخدام الرقم المدون لتحديد موعد المقابلة الشخصيه.

استمارة التقديم

https://docs.google.com/forms/d/1c0mjXsLjKzflMj31UozxoPY_BIIuzrl0rA3cNAJNuAk/viewform?edit_requested=true