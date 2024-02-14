وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على سير العملية التعليمية

تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عددًا من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكدًا انتظامها دون أية معوقات.



وحرص محمد عبدالله على تفقد الفصول الدراسية وتابع شرح المعلمين للدروس ووجه بالترفيه للأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشددًا على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد وكيل الوزارة، فصول مدرسة الشهيد الشمارقة الإبتدائية التابعة لادارة شرق كفر الشيخ ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، وحجرة التطوير التكنولوجي، كما تفقد الفصول، وأدار نقاش مع الطلاب.

وأكد محمد عبد الله، على انتظام الدراسة ب 2374 مدرسة بمحافظة كفر الشيخ، بحضور878 ألف و165 طالب بالمحافظة وذلك في أول أسبوع دراسي في الفصل الدراسي الثاني، موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية.

وفي وقت سابق، عقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شدد خلالها على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، وتفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، وتكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري العموم ومدير الإدارة، وكيل الإدارة، إدارة المتابعة، والسادة الموجهين.

وأكد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس والانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام والإشراف على جميع المدرسين بالمدارس، مشددًا على حظر استخدام العقاب البدني وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي.

كما وجه بضرورة تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، من خلال تنفيذ برامج توعيه للطلاب، والتدريب على خطط الإخلاء بصفة مستمرة، وتكليف مسئولي الأمن والأزمات والكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة لمراجعة الحالة الفنية للآلات والمعدات بالأفنية والملاعب، ومراجعة الحالة الفنية للمباني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وبالنسبة لمجموعات الدعم المدرسي، وجه وكيل الوزارة بضرورة جذب الطلاب إلى المدارس من خلال تفعيل الأنشطة المختلفة، وتفعيل مجموعات الدعم وتوثيقها.