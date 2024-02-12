بدء تلقي الترشيحات لمنحة وزارة الاتصالات لموظفي كفر الشيخ

أعلن مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن بدء تلقي الترشيحات لمنحة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقرر تنفيذها بمركز استدامة -2 للعاملين بالجهاز الإداري للمحافظة وذلك بالتعاون مع شركة ICDL الدولية.

تدريب 100 موظف من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة

و المنحة تستهدف في المرحلة الأولى منها تدريب 100 موظف من العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة وفق معايير وشروط محددة وتنفذ بنظام التدريب النمطي "حضوري" لمدة 27 ساعة تدريبية، وأخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 15 فبراير.

وللإطلاع على الشروط والفئات المستهدفة بالمرحلة الأولى والتسحيل الضغط على الرابط أدناه

https://forms.gle/QwJ9ajysnEGjPETo6.

فتح باب الترشيح لجوائز مصر للتميز الحكومي

ومؤخرا، أعلن مركز استدامة للتدريب والتطوير بمحافظة كفر الشيخ فتح باب الترشح للمرحلة التمهيدية لجوائز مصر للتميز الحكومي ( الفردية ) للعام 2024، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من جائزة مصر للتميز الحكومي والتي تنفذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نسختها الرابعة للعام 2024.

وحيث تشمل الجائزة عدد من الفئات المؤسسية والفردية فقد أطلقت المحافظة فتح باب الترشح للجوائز الفردية ( قيادات ) وتشمل مدير إدارة مركزية – رئيس قطاع - مدير عام – مدير إدارة بالإضافة إلى جائزة أفضل موظف. وذلك في نطاق الديوان العام والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة.

وعلي الراغبين في الترشح الأولي لتمثيل المحافظة من الفئات المستهدفة الدخول على الرابط التالي والإطلاع على شروط كل جائزة من خلال رابط تفاصيل الجائزة بالوزارة وحال توافر الشروط يقوم بتعبئة البيانات ورفع الملفات المطلوبة في موعد غايته الثلاثاء الموافق 13 فبراير الجاري.

رابط الإطلاع على أدلة الترشح والتقديم للجوائز الفردية👇🏻



https://forms.gle/epM8fbcEHFxxC6iK8