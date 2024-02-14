وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية

عقد محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعًا مع موجهي عموم المواد الأساسية، وذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية؛ للمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأكد محمد عبدالله، حرص الوزارة على مصلحة الطلاب ولمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وتوفير جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.

ووجه محمد عبدالله بالإعلان فى المدارس عن هذه المواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة لاطلاع الطالب عليها والاستفادة منها، وكذلك تكليف الموجهين العموم والموجهين الأوائل بمتابعة تنفيذ طباعة المواد التعليمية والتدريبية بالمدارس، وإتاحتها للطلاب، وإعداد تقارير حولها لمتابعة مدى الاستفادة منها وردود الأفعال حولها.

كما وجه وكيل الوزارة بأهمية تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، من خلال اختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات، وجذب المعلمين الأكفاء المتميزين للتدريس بها.

وكيل تعليم كفر الشيخ يجري مقابلات مع المتقدمين لتسيير الأعمال

ومؤخرا، أجرى محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ مقابلات مع السادة المتقدمين لتسيير الأعمال لوظائف الادارة المدرسية (مدير مدرسة - وكيل مدرسة ) للادرات التعليمية المختلفة لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية، وذلك بحضور كل من الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والادارية، ومحمد عبد الوهاب، مدير إدارة التنسيق بالمديرية.