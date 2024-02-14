محافظ كفرالشيخ يكرم 47 فائزًا بمسابقة تاج القرآن الكريم للأطفال

شهد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، فعاليات احتفالية مسابقة تاج القرآن الكريم للأطفال، فى نسختها الثالثة، لتكريم 47 فائزًا المشاركين فى المسابقة، من مراحل التعليمية المختلفة "مرحلة رياض الأطفال _ المرحلة الابتدائية _ المرحلة الإعدادية" بحضور النائبة رحاب عبدالغنى، عضو مجلس النواب، والعقيد مصطفى العادل، المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، والدكتورة أمانى شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، ومقرر المجلس القومى للمرأة، وأحمد الشهاوى، مدير مديرية الثقافة، والشيخ عادل عبدالصمد، مدير عام منطقة وعظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية وذلك تحت رعاية وتنظيم النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب.

محافظ كفر الشيخ: تكريم حفظة القرآن يغرس عظمة الدين الاسلامي

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أن تكريم حفظة القرآن الكريم يغرس فى نفوس وقلوب النشء عظمة الدين الإسلامى، وما به من معانى سامية، ويساعد على تكوين جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته، وتعزيز السلوك والقيم النبيلة، مؤكدًا على قول الرسول صل الله عليه وسلم: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه".

وأثنى محافظ كفرالشيخ، على الأطفال الفائزين في مسابقة تاج القرآن الكريم، مشيرًا إلى ان مصر بخير طالما بها أمهات وأسر تحرص على حفظ أبنائها كتاب الله، وطالما بها النابغون والحريصون على حفظ القرآن الكريم والتمسك به.

ومن جانبها، رحبت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، باللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، قائلة: أنه وسام شرف لجميع أطفالنا المشاركين، مؤكدة أن تاج القرآن الكريم، أضحت المسابقة الأقرب لقلوب أهالينا بكفرالشيخ، فيما أشادت بحرص محافظ كفرالشيخ على تكريم حفظة القرآن الكريم والموهوبين في كافة الأنشطة والمجالات المتعددة.