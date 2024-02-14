4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية لدعم 120 أسرة في كفر الشيخ

نظَّمت جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ، 4 معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة عادل درغام، لاستفادة 120 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول إلى الفئات المستحقة والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وأضاف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن القرى المستفيدة من المبادرة وذلك تحت مظلة التحالف والقرى المستفادة من المعرض مركز بيلا، لافتًا إلى أن القرى المستفادة بيلا وكفر قتة وكفر العجمى والمنشيه وابوالعمايم والعرب والخمسين وعزبة فريد وحسن زايد وعزبة فهمي، وذلك برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ومؤخرًا، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ جمعية الأورمان في تنظيم عدد 2 قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ في جميع التخصصات، وتم الكشف على 213 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية الصحية بالقرى.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، إلى تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفر الشيخ واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد عادل درغام، أن جمعية الأورمان أجرت جميع الفحوصات والأشع والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ وتحملت جمعية نقل المرضي ذهابًا وإيابًا.