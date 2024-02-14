الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فرق "الأورمان" تبدأ تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 بكفر الشيخ

تجهيز الكراتين
تجهيز الكراتين

بدأت فرق العمل التطوعي بجمعية الأورمان في كفر الشيخ، تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024، لتوزيع المساعدات الغذائية قبل شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى ونجوع المحافظة.

تجهيز “كراتين رمضان” 

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه تم البدء في اختيار الأصناف والكميات المقرر إضافتها في الكرتونة، استعدادًا لتوفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان.

وأشار “شعبان” إلى أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر المقرر توزيع الكراتين عليها بحيث تكون الأولوية للأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وتسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

txt

4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية لدعم 120 أسرة في كفر الشيخ

كراتين رمضان جمعية الأورمان التضامن الاجتماعي محدودي الدخل محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

طوارئ بكفر الشيخ لمواجهة تداعيات موجة الطقس السيئ

تنفيذ 17 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة ببيلا في كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ يكرم 47 فائزًا بمسابقة تاج القرآن الكريم للأطفال

4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية لدعم 120 أسرة في كفر الشيخ

رفع 1230 طن قمامة وإزالة الإعلانات غير المرخصة بشوارع كفر الشيخ

تحرير 27 محضرًا ضد المخابز المخالفة في بيلا بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ: تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي بأجور رمزية

وكيل "تعليم كفر الشيخ" يطمئن على سير العملية التعليمية

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

السبب ضحكة.. تفاصيل مقتل شاب على يد مسن بدار السلام

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني الحلقة 25 وأبرز أحداثها

عاجل.. عامر حسين يكشف تفاصيل نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك بالسعودية

أجمل صور عيد الحب 2024 وسر ارتباطه بـ "فالنتين"

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

بيضة الديك| الطيب صالح.. كيف تصبح عبقريًا برواية واحدة متوسطة؟!

مدحت بشاى

مصر - تركيا.. والعلاقات الضرورة

محمد العسيري

الهروب إلى دفاتر القلعة

وائل لطفي

البينة على من ادعى!

ماجد حبته

القمة الـ41 للنيباد

عبد الرحيم طايع

مصر وتركيا.. الوئام الذى سطع كالشمس!

لواء.حمدى البطران

أردوغان فى مصر

عبد الرحيم طايع

الروح الإيفوارية العظيمة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"إيهود باراك"يكشف مخطط الاطاحة بـ"نتياهو" من رئاسة حكومة الاحتلال

عاجل| بعد تسريبات اجتماعات حكومة الحرب.. إجراءات عاجلة من نتنياهو من أجل السرية

وزير الأمن القومى فى حكومة الاحتلال: هجوم حزب الله على صفد "إعلان حرب"