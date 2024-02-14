فرق "الأورمان" تبدأ تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 بكفر الشيخ

بدأت فرق العمل التطوعي بجمعية الأورمان في كفر الشيخ، تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024، لتوزيع المساعدات الغذائية قبل شهر رمضان على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى ونجوع المحافظة.

تجهيز “كراتين رمضان”

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، إنه تم البدء في اختيار الأصناف والكميات المقرر إضافتها في الكرتونة، استعدادًا لتوفير آلاف الكراتين من مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يوما في رمضان.

وأشار “شعبان” إلى أن الجمعية فى خطتها التفصيلية لتوزيع كرتونة رمضان من المواد الغذائية حددت معايير اختيار الأسر المقرر توزيع الكراتين عليها بحيث تكون الأولوية للأرامل والأيتام والأسر التى يعولها شخص مصاب بمرض خطير أو من الأشخاص ذوى الإعاقة ولا يستطيع كسب قوت يومه أو أصحاب الدخول الضعيفة.

وتسعى الجمعية تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء المحافظة.