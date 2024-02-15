محافظ كفرالشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية

تفقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، التجهيزات النهائية لإنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وقال محافظ كفرالشيخ إن مركز السيطرة الموحد يُعد منظومة واحدة تشارك فيها أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات، للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن إقامة هذه المراكز بالمحافظات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة في إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق "رؤية مصر ٢٠٣٠".

وأضاف محافظ كفرالشيخ أن ديوان المحافظة شهد تطويرًا كبيرًا بإضافة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بكفرالشيخ، والذي سيُعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة في مجالات التأمين المختلفة في كل أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.