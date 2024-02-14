لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بكفر الشيخ غدًا

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تعطيل الدراسة، غدًا الخميس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بنطاق المحافظة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحفاظًا على أمن وسلامة الطلاب.

وتعرضت محافظة كفرالشيخ لموجة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار، استمرت طوال فترات الليل على معظم مراكز ومدن المحافظة، وتراوحت بين متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح قوية ورعدية.

أمطار غزيرة في كفر الشيخ

وشهدت محافظة كفر الشيخ، أمطارا غزيرة تخللها رعد وبرق بشكل كثيف في السماء، ما أدي إلي التزام المواطنين منازلهم وعدم الخروج للشوارع بسبب الأمطار، وتراكمت المياه في الشوارع.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ للتعامل مع التغيرات المناخية التي تضرب أنحاء المحافظة.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تم رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية وإتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، لسقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

وشدد نور الدين على مواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحى والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القري وفرق الكهرباء وسائقي المعدات بالوحدات المحلية والنظافة والأجهزة المعنية، بمواصلة الجهود والتواجد في الشوارع علي مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي أمطار قد تسقط في حينه، مشددا علي قطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والري والميكانيكا والكهرباء والحماية المدنية، بتواجدهم جنبًا إلي جنب مع رؤساء المراكز والمدن.