الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن "حياة كريمة".. إجراء الفحوصات الطبية مجانا لـ 1226 مواطنا بكفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة  كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول،  وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،علي مدار يوميين متتاليين، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير.

10 تخصصات طبية في القافلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ   أن القافلة قد ضمت 10 عيادات طبية تخصصية، تشمل 9 تخصصات كالآتي: ( الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام)، وقد استفاد من خدمات العيادات 1226 مواطن خلال اليومين، كما تم أيضًا إجراء 314 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 44 حالة أشعة بين ( أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 669 مواطن.

txt

4 معارض أثاث وأجهزة كهربائية لدعم 120 أسرة في كفر الشيخ


الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة 

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، فقد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أنه قد  تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) حيث تم عمل عدد 180 فحص طبي ضمن مبادرة افحص واطمن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية ل11 مريض، وتحويل عدد 9 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي الختام، فقد تقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز الحامول بقيادة الدكتور حمادة عبدالرحمن،  وإدارة مستشفى الحامول المركزي بقيادة الدكتور أحمد مصباح، والمجلس المحلي لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك  لتعاونهم المميز جميعًا وتكامل أدوارهم لتقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين.

مركز الحامول قرية غرب تيرة صحة كفر الشيخ الفحوصات الطبية محافظة كفر الشيخ

مواد متعلقة

رفع 1300 طن مخلفات من الشوارع فى كفرالشيخ

رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع وأحياء دسوق فى كفرالشيخ

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف من مساجد كفرالشيخ

ختام الورش التدريبية للمشروع القومى نادى القيادات الشبابية بكفر الشيخ

انتهاء أعمال لجنة اختيار الأمهات المثاليات بكفر الشيخ للعام 2024

محافظ كفرالشيخ يتفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية

لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بكفر الشيخ غدًا

فرق "الأورمان" تبدأ تجهيز وتعبئة كراتين رمضان 2024 بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرارات عاجلة من كولر بشأن سفر بعثة الأهلي إلى غانا.. والسبب منتخب مصر

كيليان مبابى لاعبًا فى ريال مدريد الإسبانى لـ5 سنوات

إنهاء إجراءات الإفراج عن البلوجر سوزى الأردنية

من أقوى 100 سيدة في العالم.. اعرف من هى هدى منصور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية - البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

محمد الفايدي

انهيار الإرادة

أحمد الصغير

مصر القادرة..وخط النهاية!

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مسؤولون دوليون: سلوك نتنياهو في غزة غير مبرر

آخرها الهستدروت.. اتساع دائرة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو

نتنياهو يدرس إصدار قرار يعارض الاعتراف الأحادى بالدولة الفلسطينية