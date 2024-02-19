ضمن "حياة كريمة".. إجراء الفحوصات الطبية مجانا لـ 1226 مواطنا بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قافلة طبية مجانية في قرية غرب تيرة التابعة لمركز الحامول، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"،علي مدار يوميين متتاليين، وذلك برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وتحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ الدكتور محمد شقوير.

10 تخصصات طبية في القافلة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أن القافلة قد ضمت 10 عيادات طبية تخصصية، تشمل 9 تخصصات كالآتي: ( الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام)، وقد استفاد من خدمات العيادات 1226 مواطن خلال اليومين، كما تم أيضًا إجراء 314 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 44 حالة أشعة بين ( أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم تقديم الندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 669 مواطن.



الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وفي إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، فقد أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ أنه قد تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري) حيث تم عمل عدد 180 فحص طبي ضمن مبادرة افحص واطمن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم خدمات التقارير الطبية ل11 مريض، وتحويل عدد 9 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال العلاج اللازم، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي الختام، فقد تقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير للإدارة الصحية بمركز الحامول بقيادة الدكتور حمادة عبدالرحمن، وإدارة مستشفى الحامول المركزي بقيادة الدكتور أحمد مصباح، والمجلس المحلي لمركز ومدينة الحامول، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز جميعًا وتكامل أدوارهم لتقديم خدمة طبية لائقة بالمواطنين.