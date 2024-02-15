الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ختام الورش التدريبية للمشروع القومى نادى القيادات الشبابية بكفر الشيخ

جانب من ختام الورش
جانب من ختام الورش التدريبية

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الورش التدريبية للمشروع القومي «نادي القيادات الشبابية» اليوم 15 فبراير، بحضور ممثلى الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية" المشروع القومي الذى أقيم على مدار أربعة أيام "نادي القيادات الشبابية YLC" بمشاركة 40 شابًا وفتاة من الكوادر والقيادات الشبابية بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

واستقبل صباح اليوم الدكتورعزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، خالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية، وجيه فايز إخصائي فنون بإدارة القيادات الشبابية، نوران جابر وهدير هاني حسن عضو الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية والدكتورة هدي الطنباري عضو مجلس النواب، بحضور عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة، وذلك لحضور الجلسة الختامية وتكريم المتدربين المشاركين ومدربى البرنامج.

تكريم المشاركين في الورش

شهدت قاعة التعليم المدني بالمديرية، إقامة الورش التدريبية الختامية لنادى القيادات الشبابية بكفر الشيخ، الدكتورة هدي الطنباري عضو مجلس النواب عن التثقيف السياسي ودور الشباب في الحياة السياسية وملف تمكين الشباب من القيادة، كما قدم أيمن جميل مدرب البرنامج، ورشة عمل عن مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.

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قدم فريق عمل الإدارة المركزية شهادة تكريم للدكتور عزت محروس وكيل الوزارة بعد نجاح البرنامج بالمحافظة، كما كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتورة هدي الطنباري عضو مجلس النواب وفريق عمل الإدارة المركزية للبرلمان وللتعليم المدني.

كما كرم وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وقيادات الوزارة 40 مشاركا بالتدريب ومدربى المشروع وكذلك تكريم فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، البرنامج بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ محمود الصاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، المشروع من إعداد وتجهيز الزملاء فريق عمل إدارة البرلمان والتعليم المدني.

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