الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع وأحياء دسوق في كفر الشيخ

رفع تراكمات مياه
رفع تراكمات مياه الأمطار

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، إنه قد تم تكثيف الحملات على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا ومتابعة الجهود المبذولة لعمال النظافة والسائقين بأحياء مدينة دسوق، باستمرارهم بالعمل على رفع مياه الأمطار في شوارع دسوق ليلًا ورفع مخلفات الأمطار والمتولد اليومي من القمامة وفتح صفايات الأمطار، والدفع بسيارات الكسح، لرفع التجمعات أولًا بأول.

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  • رفع مخلفات الأمطار

وأكد "ساطور" أنه يتم رفع مخلفات المطر التي نتجت إثر عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، فضلًا عن استمرار رفع درجات الاستعداد بنطاق المركز والمدينة، لمواجهة التغيرات المناخية وسقوط الأمطار بجميع شوارع المدينة والقرى، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين منظومة النظافة بشوارع المدينة على مدار اليوم ورفع جميع المخلفات والقمامة المدينة الرئيسية والفرعيه بالمدينة والقرى.

 

  • تطهير صفايات الأمطار والصرف الصحي  في دسوق

كما يتم تطهير صفايات الأمطار المستمرة بكافة شوراع المدينة، إذ شهدت شوراع مدينة دسوق حى شمال وحى جنوب  و قرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب، استمرار العمل على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية تنسيقًا مع جهاز النظافة والتجميل وذلك في إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد "ساطور" تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات لمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتأكيدًا منا على ضرورة السعي دائمًا لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة.

مركز دسوق الصرف الصحي مياه الأمطار محافظة كفر الشيخ حملات نظافة

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