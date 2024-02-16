انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف من مساجد كفرالشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن انطلاق فعاليات القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف، ووزارة والأوقاف، من مسجد العارف بالله سيدي محمد المغازي بأوقاف كفرالشيخ ، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

القافلة تضم 10 علماء

تضم القافلة "عشرة علماء" خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، وقد تحدثوا جميعًا حول موضوع: "حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات".

تفاصيل الأماكن التى شملتها فعاليات القافلة

ونظمت مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ القافلة الدعوية بمساجد مدينة سيدي غازي موزعة كالتالى: " الشيخ عطا محمد بسيونى - وكيل وزارة الأوقاف- مسجد العارف بالله سيدى محمد المغازى بسيدى غازى، الشيخ مصطفى حسن محمد طه - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد النصر بسيدى غازى، الدكتور عبدالقادر عبدالله سليم - مدير عام الدعوة - مسجد الفتح بسيدى غازى، الشيخ العربى عبدالقادر عبدالله - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد التوبة سيدى غازى، الدكتور ياسر محمد الصردى - مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ شرق - مسجد السلام بسيدى غازى، الشيخ إبراهيم عامر عطالله البدوى - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد الزاهد - سيدى غازى، الشيخ محمد إبراهيم الرفاعى - إمام وخطيب - مسجد كفر أبو شعيشع سيدى غازى، الشيخ طلعت زكريا محمد أبو الحسن - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد المطافى - سيدى غازى، الشيخ حسن محمد على عبد الخالق - إمام وخطيب - مسجد أبو العزايم سيدى غازى، الشيخ على أحمد على عرابى - واعظ بمجمع البحوث الإسلامية - مسجد هشام الحداد -سيدى غازى".

جميع المساجد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة

أكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد قد التزمت بالوقت المحدد والخطبة الموحدة على مستوى المحافظة، والتى كانت تحت عنوان"جبر الخواطر وأثره فى تقوية الروابط والعلاقات الاجتماعية"، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها فى أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.