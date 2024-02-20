استعدادا لشهر رمضان.. افتتاح دورة فقه الصيام بـ"أوقاف كفر الشيخ"

انطلقت اليوم الثلاثاء، فعاليات دورة فقه الصيام للأئمة بأوقاف كفر الشيخ، استعدادًا للشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، وذلك عملًا على النهوض بمستوى الأئمة علميًا ومعرفيًا، وذلك برعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والشيخ عطا بسيوني، وكيل الوزارة، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، وفضيلة الشيخ ياسر الغول، مدير شئون الإدارات.

وأكد وكيل وزارة أوقاف كفرالشيخ، أنه تم افتتاح دورة فقه الصيام من مسجد الفتح “الاستاد” بكفرالشيخ لـ 100 إمام وخطيب بأوقاف كفرالشيخ.

دور الصيام في تنمية روح التكافل الاجتماعي والترابط والشعور بالمسئولية

وقد تناولت هذه الدورة الحكمة من فرض الصيام، ودوره في تنمية روح التكافل الاجتماعي والترابط والشعور بالمسئولية تجاه الفقراء والمساكين، وذلك في إطار الاستعداد لشهر رمضان المبارك، كذلك تناولت بعض الأحكام المهمة والمتعلقة بالصيام، خاصة ما يتعلق بالمريض والمسافر والحائض والنفساء، ومرضى الربو، وأحكام وضع القطرات في العيون، وبين أن أحكام الإسلام قائمة على التيسير.

وقد افتتح دورة فقه الصيام التوعوية التربوية الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بكفرالشيخ، وحاضر فيها الدكتور عماد هدى، أستاذ الفقه الإسلامي بجامعة الأزهر الشريف بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفرالشيخ.

انطلاق القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف

وفي إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، فقد انطلقت مؤخرا القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف من مسجد العارف بالله سيدي محمد المغازي بأوقاف كفرالشيخ إدارة أوقاف كفر الشيخ شرق، وتضم القافلة 10 علماء، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، وقد تحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع "حق الطفل ورعايته بين الضروريات والحاجيات والتحسينات ".