الكشف الطبى مجانًا على المرضى الأولى بالرعاية فى كفرالشيخ

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ جمعية الأورمان في تنظيم قافلة علاجية بالمستشفى الجامعي بكفرالشيخ في جميع التخصصات.

وتم الكشف على 117 مريضًا من الأسر الأولى بالرعاية الصحية بقرى درىشابة، العجوزين، شباس الملح، أبوزيادة بمركز دسوق، وقرى "عاشور، النجارة، أبوعليوة، أبوعطية، والشرقاوي بمركز سيدى سالم، وقرى الوهابية، وعميرة، والحماد بمركز البرلس.

وأشارت الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ، إلى أن تنظيم القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي بكفرالشيخ، واستهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

إجراء الفحوصات الطبية مجانًا

وأعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان في كفرالشيخ، عن أن الجمعية قد قامت بإجراء جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي في كفرالشيخ وتحملت جمعية نقل المرضى ذهابًا وإيابًا.

ومؤخرًا، نظَّمت جمعية الأورمان بمحافظة كفرالشيخ، 4 معارض مجانية للأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برئاسة عادل درغام، لاستفادة 120 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجًا والوصول إلى الفئات المستحقة والتوسعة في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيدًا بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وأضاف عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، أن القرى المستفيدة من المبادرة وذلك تحت مظلة التحالف والقرى المستفادة من المعرض مركز بيلا، لافتًا إلى أن القرى المستفادة بيلا وكفر قتة وكفر العجمى والمنشيه وأبوالعمايم والعرب والخمسين وعزبة فريد وحسن زايد وعزبة فهمي، برعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.