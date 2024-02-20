للتأكد من خلوها من الأمراض.. "زراعة كفر الشيخ" تفحص المحاصيل الشتوية

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إنه يتابع أنشطة الفرق الإرشادية الريفية التى شكلتها مديرية الزراعة بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى، على كافة المحاصيل الشتوية والإنتاج الحيوانى بالمحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق تضمنت المعاينة الحقلية لمختلف المحاصيل، كـ "القمح، والكتان والفول، وبنجر السكر، والبصل، والثوم، وغيرها، حيث تم فحص النباتات للتأكد من وجود إصابات مرضية أو حشرية من عدمه، وتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة لمزارعين، للحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وأيضًا التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات، وكيفية الإستخدام الآمن والفعال لها، كما تم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية على هذه المحاصيل وكيفية مواجهتها، بالإضافة إلى توعية المزارعين بالآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وكيفية مكافحتها، كما تناولت الأنشطة الإرشادية لهذه الفرق، أهمية ترشيد إستخدام المياه والطرق الزراعية الحديثة التى تقلل من إستهلاك المياه، وتعظم من إنتاجية المحاصيل، دعمًا للمزارعين وتحقيق التنمية الزراعية.

من جهته، أعلن وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، الدكتور ناجح غربية، أنه تم توعية مربي الماشية فى مجال الإنتاج الحيوانى والتوعية بطرق التسمين، ومكونات الأعلاف اللازمة للتسمين، ومعدل التحويل، وقد جرت مناقشات مستفيضة مع المزارعين، تم من خلالها الإجابة على إستفساراتهم من الخبراء المشاركين فى هذه الفرق.

تحصين 53 ألف طائر متنوع ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور

من جهة أخرى، فقد أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، عن تحصين 45990 طائرا متنوعا ضد الأمراض الوبائية، وتحصين 7500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور، وذلك فى إطار جهود الدولة لحماية الطيور من الفيروسات والأوبئة، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

من جهته، قال مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، إنه تم تطهير عدد من الأسواق ومحال بيع الدواجن، وسحب 80 عينة ما قبل البيع من 8 مزرعة بإجمالي عدد 34000 طائر، ومنح عدد 28 تصريح نقل للطيور الحية، حفاظًا على الثروة الداجنة.