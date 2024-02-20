الثلاثاء 20 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كفر الشيخ تنظم المعسكر الكشفي التدريبي لعشائر الجوالة بالحامول

المعسكر الكشفي
المعسكر الكشفي

نظمت إدارة شباب الحامول بمحافظة كفر الشيخ،  بمركز شباب المدينة،  المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب« 36أبو سكين  ، زيدان  ، غرب تيره» للتدريب على المهارات والتقاليد الكشفية.

حاضر اللقاء عبد الهادى أحمد القائد الكشفى بجمعية الكشافه البحريه المصرية فرع كفر الشيخ  بالشرح والتنفيذ مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية وأنواع النيران، البلط واستخداماتها، وقياس الارتفاعات، الحبال وأنواعها، العقد والربطات،تقديم العروض والتطبيقات، الرحلة الخلوية، الوعدوالقانون، مبادئ وتقاليد الحركة الكشفية.

txt

"شباب كفر الشيخ" تُشارك فى برنامج "ريحانة" لزيادة وعى الفتيات

من جهته؛ أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى اهتمام الدولة بتنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وتعد الأنشطة الكشفية هي الأفضل فى المساعدة على تنمية الشباب بدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وأكد على حرص القادة المدربين على تقديم العروض والتطبيقات أثناء الرحلات الخلوية للمنضمين للمعسكر، وشرح مدلول الوعد والقانون الكشفي، وكذلك الالتزام بمبادئ الحركة الكشفية.

قدمت فعاليات المعسكر الكشفي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة عبدالفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية،ومجدى التهامى مدير إدارة شباب الحامول، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.

فيما تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في فبراير ويستمر لمدة سبعة أشهر، وذلك بمركزى كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعب ولاعبة بكل مركز، يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزى كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوى الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس،، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعمًا كبيرًا لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون بإختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.

مركز الحامول شباب الحامول المعسكر الكشفي عشائر الجوالة شباب كفر الشيخ

مواد متعلقة

الكشف الطبى مجانًا على المرضى الأولى بالرعاية فى كفرالشيخ

للتأكد من خلوها من الأمراض.. "زراعة كفر الشيخ" تفحص المحاصيل الشتوية

تدريب أطباء كفر الشيخ على مكافحة مرض الدرن

محافظ كفرالشيخ يُتابع تطورات الحالة الصحية للأطفال الفلسطينيين داخل مستشفى العبور

الكشف على 1223 مواطن خلال قافلة مجانية أطلقتها جامعة كفر الشيخ

محافظ كفرالشيخ: تقديم خدمات علاجية مجانية لـ 965 مواطنا بالحامول ودسوق

ضمن "حياة كريمة".. إجراء الفحوصات الطبية مجانا لـ 1226 مواطنا بكفر الشيخ

رفع 1300 طن مخلفات من الشوارع فى كفرالشيخ

الأكثر قراءة

عاجل.. نكشف موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا بعد زيارة الأهلى

رفح ومصر السر.. لماذا طلبت واشنطن من مجلس الأمن إيقاف حرب غزة؟

النهاردة كام شعبان 2024.. أدعية النصف من شعبان 1445

مفاوضات مكثفة وتأجيل عملية رفح.. كواليس زيارة كبير مستشارى بايدن لمصر غدًا

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

ماجد حبته

قمة إفريقية.. فلسطينية

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد هجوم "إلعال": هل يمكن الاستيلاء على طائرة إسرائيلية عن بُعد؟

يواجه مقاومة شديدة.. جيش الاحتلال يأمر بعمليات إجلاء جديدة فى شمال غزة

كواليس تأجيل الكنيست التصويت على إقامة دولة فلسطينية أحادية الجانب