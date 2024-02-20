كفر الشيخ تنظم المعسكر الكشفي التدريبي لعشائر الجوالة بالحامول

نظمت إدارة شباب الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بمركز شباب المدينة، المعسكر الكشفي لعشائر الجوالة بمشاركة أعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب« 36أبو سكين ، زيدان ، غرب تيره» للتدريب على المهارات والتقاليد الكشفية.

حاضر اللقاء عبد الهادى أحمد القائد الكشفى بجمعية الكشافه البحريه المصرية فرع كفر الشيخ بالشرح والتنفيذ مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية وأنواع النيران، البلط واستخداماتها، وقياس الارتفاعات، الحبال وأنواعها، العقد والربطات،تقديم العروض والتطبيقات، الرحلة الخلوية، الوعدوالقانون، مبادئ وتقاليد الحركة الكشفية.

من جهته؛ أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إلى اهتمام الدولة بتنمية مهارات الشباب واستثمار طاقاتهم وتعد الأنشطة الكشفية هي الأفضل فى المساعدة على تنمية الشباب بدنيًا واجتماعيًا وثقافيًا.

وأكد على حرص القادة المدربين على تقديم العروض والتطبيقات أثناء الرحلات الخلوية للمنضمين للمعسكر، وشرح مدلول الوعد والقانون الكشفي، وكذلك الالتزام بمبادئ الحركة الكشفية.

قدمت فعاليات المعسكر الكشفي بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، الدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة عبدالفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية،ومجدى التهامى مدير إدارة شباب الحامول، وتنفيذ فريق عمل مراكز الشباب.

فيما تواصل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع القومي للأفراد ذوى الإعاقة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، الذي بدأ في فبراير ويستمر لمدة سبعة أشهر، وذلك بمركزى كفر الشيخ ودسوق بمشاركة 50 لاعب ولاعبة بكل مركز، يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم بمركزى كفر الشيخ ودسوق للاعبين القادرون بإختلاف من ذوى الإعاقات الحركية المشاركين في ألعاب كرة طائرة جلوس،، تنس الطاولة، ألعاب القوى، رفع الأثقال بتواجد مدربين متخصصين في رفع قدرات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه تم الإعلان عن رابط إلكتروني للمشاركة بالمشروع القومي لدعوة ذوي القدرات الخاصة للإشتراك بالمراكز الرياضية.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم دعمًا كبيرًا لذوى الهمم من خلال تقديم البرامج والمشروعات المعدة لهم خصيصًا على مدار العام، لافتًا إلى وضع القيادة السياسية ملف قادرون بإختلاف في صدارة أولويات خطة الدولة لدعم المواهب الرياضية وإعداد أبطال رياضيين يحملون اسم مصر في المنافسات البارالمبية.