قبض على مسجل خطر حاول سرقة مدرسة.. وكيل تعليم كفر الشيخ ينعى حارس أمن

نعى محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، شهيد الواجب محمد مصطفى أبو الهوى حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم التابعة لإدارة دسوق التعليمية، الذي قتل أثناء إمساكه بمسجل خطر يحاول سرقة مقتنيات المدرسة الذي يحرسها وقدم وكيل الوزارة واجب العزاء لأسرته، سائلا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

تفاصيل الواقعة

وقتل حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم الإعدادية بمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، طعنا بمطواة من مسجل شقي خطر، أثناء سرقته للمدرسة، حيث تمكن من ضبطه والإمساك به، إلا أنه طعنه بالمطواة عدة طعنات نافذة وتم نقله إلى مستشفى دسوق العام ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وكان محمد مصطفى أبو الهوى حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم الإعدادية بمركز دسوق قد فوجئ أثناء حراسته للمدرسة بأحد اللصوص يسرق محتويات المدرسة، وتعرف عليه ويدعى "ه.ا"، مسجل شقي خطر، وتمكن من الامساك به وضبطه وبحوزته المضبوطات، واستغاث ببعض الأهالي حتى لا يهرب منه، إلا أن اللص طعنه عدة طعنات نافذه أردته قتيلا وفر هاربا.

وقام المستشار رشدي الصردي، المحامي بالنقض بمعاونة مديرة المدرسة، وبعض الأهالي بنقل الحارس المصاب والدماء تنزف منه بغزاره، لمستشفى دسوق العام إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت نيابة دسوق الجزئية بمحافظة كفر الشيخ، نقل جثمان محمد مصطفى أبو الهوى، 42 عاما، حارس مدرسة كفر إبراهيم التابعة لإدارة دسوق التعليمية بكفر الشيخ، إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع وبيان الصفة التشريحية على الجثمان لتحديد سبب وكيفية الوفاة والأداة المستخدمة في الجريمة.



وتكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ من جهودها لضبط المتهم بطعن حارس أمن مدرسة كفر إبراهيم بمركز دسوق.

وقرر مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، تشكيل فريق بحث مكبر لكشف ملابسات مقتل حارس المدرسة والقبض على اللص القاتل، حيث يجرى مراجعة كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم.