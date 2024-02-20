ندوة حول "تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة" بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ "إدارة تنظيم الاسره"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ندوة حول تكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة، في إطار رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل العنف المنزلي، وغيره من أشكال العنف المُتعددة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

تناولت الدكتورة شيماء الحسينى مساعد مدير إدارة تنظيم الاسره، قضية مناهضة العنف ضد المرأة والدوافع التي تؤدي إلى ذلك، مشيرة إلى أن العنف سلوك عنيف يمارس ضد المرأة، ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها على الجانب النفسي والجسدي سواء من الناحية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، مؤكدة الدور المهم الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة في التصدر لمثل هذه القضايا، ودور المرأة المهم باعتبارها نصف المجتمع.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن تلك الندوات تأتي ضمن حملات التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف، والتحرش وزواج القاصرات، وكيفية التعامل مع حالات العنف، بهدف رفع الوعي وخلق رأى عام لمناهضة كافة أشكال العنف الموجهة، بخاصة بعد وصول المرأة إلى مناصب عليا قيادية رفيعة في الدولة، بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية والتي تعتبرها ضمن الركائز الأساسية فى التنمية الشاملة للجمهورية الجديدة بتمكين المرأة باعتبارها أحد أهداف إستراتيجية مصر

ندوة حول التوعية الصحية للفتيات بشباب فوه

ومؤخرا، نظمت إدارة شباب فوه بكفر الشيخ، ندوة حول التوعية الصحية للفتيات بمشاركة 35فتاه من عضوات مركز الشباب، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية.

حضر الندوة الدكتوره نعمة عوض، مسؤول تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بفوه، كما تطرقت إلى أهم المحاور الرئيسية التي تركزت حول البلوغ وسن المراهقة، التغيرات العمرية وتبعاتها، وكذا تنظيم الأسرة وأثاره الإيجابية، كما ألقت الضوء على ضرورة الفحص الدورى لتجنب التعرض لأمراض في المستقبل.

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على أهمية الدعم المجتمعي للمرأة التى تبذل أقصى طاقتها في رعاية الأطفال والأسرة ومن هذا المنطلق يأتى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية وعيها نحو الاهتمام بصحتها للقيام يدورها، وأثنى على التعاون بين مؤسستي الشباب والرياضة والصحة والسكان في جميع المبادرات الصحية وفي إطار تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة.