محافظ كفرالشيخ يغلق منشأتين طبيتين لمخالفة الاشتراطات الصحية

قرر اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، غلق منشأتين طبيتين، لمخالفة الإشتراطات الصحية، ولعدم الترخيص، بناءً عن تقرير مديرية الشئون الصحية، خلال حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وفريق من التفتيش الصيدلى المعاون له والتابع لهيئة الدواء المصرية.

غلق منشأتين طبيتين بدون ترخيص

تضمن القرار غلق منشأتين طبيتين تعملان بدون ترخيص، كما تم تحرير محضرين حيازة واتجار فى أدوية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تفتيش على 18 منشأة طبية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه لاتهاون مع المخالفين، وأن الحملات المكثفة اليومية تعمل على ضبط أى مخالفات، مطالبًا المخالفين بتقنين أوضاعهم والإلتزام بالإشتراطات الطبية السليمة، حفاظًا على حياة المواطنين والتزامًا بالقانون، محذرًا من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو إستخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور شقوير، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

كانت الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مديرة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، قد ترأست حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمدينة كفر الشيخ، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

أسفرت الحملة عن المرور على 18 منشأة طبية مرخصة، وضبط 2 منشأة تعمل بدون ترخيص، وتم تحرير 2 محضر حيازة واتجار في أدوية مجهولة المصدر.

وأكدت عبد السلام، استمرار ملاحقة المخالفين للقانون والضرب على أيديهم للحفاظ على صحة المواطن وتقديم خدمة طبية لائقة في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة ستواصل حملاتها التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة بشكل دوري لضمان سلامة وصحة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن الحملة تأتي في إطار حرص وزارة الصحة على مراقبة وتنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشددا على أهمية حصول جميع المنشآت الطبية على التراخيص اللازمة والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل، محذرا من مخاطر ممارسة الطب دون ترخيص أو استخدام أدوية مجهولة المصدر، لما لها من آثار سلبية على صحة المواطنين.

يذكر أن مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ تسير قوافل طبية مجانية للقري من أجل تقديم الخدمات العلاجية بشكل مجاني للأسر الأولي للرعاية وتقديم الأدوية أيضا مجانا، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.