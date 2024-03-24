الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بدء المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية بكفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عن بدء المرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن الجهود الحكومية التي تبنت هذه المبادرة في كافة محافظات الجمهورية بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مناشدًا أهالي المحافظة بالمشاركة في المبادرة.

  • المبادرة الأولي من نوعها علي مستوي العالم

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هذه المبادرة  هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، تأتي انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة والوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام داخل المحافظة، وذلك في إطار دور مصر الريادي في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات بما يؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ من خلال مشروعات محققة لتلك الأهداف.

  • محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل المبادرة

وكشف محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأيضًا المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى خمس فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

txt

حملات نظافة ورفع إشغالات من شوارع مدن ومراكز كفر الشيخ

وفي سياق منفصل، فقد كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة كسح مياه الأمطار من الشوارع والتعامل مع التغيرات المناخية أولا بأول وسط متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام.

التنمية المستدامة مشروعات خضراء مشروعات ذكية الرئيس السيسي محافظة كفرالشيخ

الأكثر قراءة

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

حورية فرغلي تحسم الجدل حول حقيقة علاقتها بالراحل هيثم أحمد زكي

مسلسل "المعلم" الحلقة 14.. مصطفى شعبان يبحث عن شحنة سمك جديدة

كيف تحصل على نقود جديدة في العيد؟ إليك التفاصيل

حسام حسن يستقر على خطة مواجهة كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

تيار الدراما الجديدة

محمود خليل

عشريات «رمضان» الثلاث

أحمد بهاء الدين شعبان

وصية «أمازيس» الأخيرة «٢»

ماجد حبته

جوتيريش يفضحهم مجددًا

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق