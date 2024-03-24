حملات نظافة ورفع إشغالات من شوارع مدن ومراكز كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم، شن حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الأشجار وكسح مياه الأمطار وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي.

حملات نظافة بالمدن والمراكز

وتابع المحافظ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، واستعدادات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات، الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات والجرارات من خلال القيام بأعمال جمع القمامة حيث تم رفع 120 طن قمامة، وكسح مياه الأمطار من أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة، بالإضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية لمحطات المياه والصرف ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة فضلًا عن استمرار العمل، على رفع مستوى الخدمات، والمتابعة على مدار الساعة، والتواصل مع المواطنين.

وتابع محافظ كفرالشيخ جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، في حملات النظافة برفع 80 طن مخلفات قمامة، وكسح مياه الأمطار بحى شمال وجنوب دسوق وعدد من القرى من بينها " قري محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب".

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين، برفع 90 طن قمامة بقرى ومدينة قلين، مع إستمرار رفع مستوى الخدمات وتحسين المرافق العامة حيث تم رفع المخلفات من أماكن تجمعها على مستوى المركز وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة والمخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتواجد قسم الاشغالات الدائم في الشوارع والميادين ورفع وإزالة كل ما يعوق حركة المواطنين بالإضافة إلى تسخير كافة الامكانيات للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بقيام جهاز النظافة بالمدينة والوحدات القروية بمتابعة أعمال النظافة والكنس ورفع كافة المخلفات والقمامة الذى بلغت 85 طن وازاله التراكمات بكافة شوارع المدينة وقري المركز، وكسح مياه الأمطار بجانب رفع كفاءة الطرق منها طريق «بيلا - إبشان».

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوي، برفع 70 طن مخلفات قمامة، من قرى ومدينة بلطيم، من خلال معدات الحملة الميكانيكية، ومعدات قطاع النظافة والتجميل، والمعدات الثقيلة والسيارات، وسيارة المكبس، والآلات، والجرارات، والحاويات من الشوارع والمناطق المختلفة بالمدينة الى المقلب الوسيط ومن ثم الى المقلب العمومى، بما يساهم، فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، بالإضافة الى متابعة حركة نقل الركاب بالموقف الغربى.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، برئاسة، هيثم عطية، فى حملات النظافة بشواطئ وكورنيش المدينة وكذلك تم رفع 45 طن، من القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية والكورنيش والميادين وكذا ازالة الحشائش ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقلب العمومي.

كما تابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، برئاسة عصام القصيف، في أعمال التجميل بميدان المسلة القديم وميدان كفر الشيخ ومدخل المدينة وزراعة أعمدة الإنارة العامة بالجزيرة الوسطي بمدخل المدينة وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية بالحامول، بالإضافة لمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع 90 طن قمامة بمدينة وقرى الحامول، وتسوية وتمهيد الشوارع بالمدينة، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

وتابع محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، برئاسة أيمن خلف الله، في أعمال النظافة العامة ورفع 80 طن، تراكمات قمامة أول بأول بشوارع المدينة، الإضافة الى رفع الإشغالات والتعديات امام المحلات بكافة أنواعها، وكسح مياه الأمطار وكذلك رفع كفاءة منظومة النظافة بقري مركز ومدينة سيدي سالم وكذلك متابعة رفع كفاءة الإنارة.