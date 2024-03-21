حملة مكبرة على مخابز دسوق فى كفرالشيخ

قال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، إنه قد تم القيام بحملات مكثفة على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية بصفة دورية خلال شهر رمضان الكريم، وكذلك مراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع والإعلان عن الأسعار.

وأضاف رئيس مركز دسوق أن ذلك يأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وتكثيف الحملات على المخابز، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

حملة مكبرة لضبط الأسواق

وقامت الحملة بالمرور المفاجئ على جميع المخابز بجميع أنواعها والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم ومحطات الوقود والجزارة، وذلك لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على الأسعار والتأكد من صحة وسلامة السلع المعروضة أمام المواطنين من حيث الجودة والصلاحية وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين، وأيضًا على جميع المخابز داخل نطاق المركز والمدينة لضبط سعر الرغيف والوزن، والالتزام بالنظافة العامة والشخصية داخل المخابز وفحص ماكينة الصرف، حيث تم ضبط العديد من المخالفات في معايير الجودة والوزن وانعدام النظافة والاشتراطات الصحية والقانونية فيها، وضبط العديد من المخالفات فيها وضبط المخالفين الذين ليست لديهم إجراءات قانونية ولا شهادة صحية.

10 محاضر تموينية متنوعة

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية متنوعة تضمنت "5 محاضر نقص وزن، 1 عدم إعلان، 4 متنوع".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.