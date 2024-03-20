الأربعاء 20 مارس 2024
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محافظات

التحالف الوطنى يوزع الشنط الرمضانية على 500 أسرة فى كفر الشيخ

الشنط الرمضانية
الشنط الرمضانية

يرصد موقع "الدستور" من خلال 11 صورة موثقة قيام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتعبئة وتوزيع شنط رمضانية على 500 أسرة أولى بالرعاية بنطاق قري مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاهتمام بالمواطنين البسطاء محدودي الدخل والأسر الأولي بالرعاية والوقوف بجانبهم ورفع المعاناة عن كاهلهم.

محتويات الشنطة الرمضانية

تحتوي الشنطة الرمضانية الواحدة الذي يقوم التحالف بتوزيعها على العديد من السلع الغذائية الأساسية "سكر، زيت، صلصة، عصير، شاي، مكرونة، شعرية، لسان عصفور، ملح، فول، جبنة، مياه معدنيه"، وذلك حسبما أكد الدكتور أسامة الإتربي، المنسق العام للتحالف الوطني بمحافظة كفر الشيخ.

منسق "بيلا": هدفنا رفع المعاناة عن كاهل البسطاء

وأضاف رفعت رجب، منسق التحالف الوطني بمركز بيلا، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هدفنا مساعدة أهالينا في مركز بيلا وتوزيع 500 شنطة رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك خلال شهر رمضان وإدخال الفرحة والسرور لقلوبهم ورفع المعاناة عنهم، حيث نقوم من خلال متطوعين بتقديم كافة أوجه الرعاية الممكنة للمواطنين البسطاء بنطاق مركز بيلا والعمل المتواصل علي الوقوف بجانبهم ورعايتهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

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وفي وقت سابق، فقد أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قافلة طبية مجانية، لتوقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية مع صرف العلاج بالمجان، وذلك بمستشفى كفر الشيخ الجامعي، ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وإطلاق عدد من القوافل الطبية متعددة التخصصات في كافة أنحاء الجمهورية، للكشف والعلاج مجانًا.

حيث يتم خلال تلك القافلة توقيع الكشف الطبي على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع التخصصات الطبية.

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الرئيس السيسي شنط رمضان التحالف الوطني مركز بيلا محافظة كفرالشيخ

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