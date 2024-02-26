الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

الكشف على 1203 مواطنين مجانًا في "الجزار" بكفر الشيخ

الكشف علي المواطنين
الكشف علي المواطنين

اختتمت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، أعمال القافلة الطبية المجانية التي نظمتها بقرية الجزار التابعة الوحدة المحلية لقرية أبو بدوي بمركز بيلا، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» علي مدار يومين، بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف ومتابعة أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

جاءت أعمال القافلة تحت إشراف الدكتور مجمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محمد الغباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل العلاجية بالوزارة، والدكتور مجدى خيري شنح، منسق القوافل العلاجية بالمديرية.

وحرص وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،  على زيارة القافلة خلال يومها الثاني للاطمئنان على سير العمل وجودة كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

تفاصيل القافلة الطبية

وأوضح وكيل الوزارة، أن القافلة تضم 10 عيادات طبية تخصصية، تشمل 9 تخصصات كالآتي: ( الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، والنسا، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام)، وقد استفاد من خدمات العيادات التخصصية بالقافلة عدد 1203 مواطن خلال يومي القافلة.

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وكيل "صحة كفر الشيخ" يطمئن على سير العمل بالمستشفيات

وأضاف «شقوير»، أنه تم أيضًا إجراء 370 تحليل طبي بين (معمل الدم ومعمل الطفيليات)، بالإضافة إلى إجراء 58حالة أشعة بين ( أشعة سينية، وأشعة تليفزيونية)، كما تم نشر الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف والإرشاد الصحي لعدد 633 مواطن.

وأشار «شقوير»، إلى أنه في إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة (مثل: ارتفاع ضغط الدم والسكري) تم عمل عدد 176 فحص طبي لعدد 89 مواطن خلال القافلة، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم خدمات الإحالة لأقرب مستشفى لاستصدار التقارير الطبية لـ4 مرضى، كما تم تحويل عدد 10 مرضى إلى أقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، كما تم صرف الدواء وتقديم جميع الخدمات بالقافلة الطبية مجانًا.

وفي الختام، تقدمت أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالمديرية بالشكر والتقدير، للإدارة الصحية بمركز بيلا بقيادة الدكتورة نهى الجزار، وإدارة مستشفى بيلا المركزي بقيادة د. إيهاب طلعت، والمجلس المحلي لمركز ومدينة بيلا برئاسة أيمن غالي، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، وذلك لتعاونهم المميز وتكامل أدوارهم في تقديم خدمات طبية متكاملة لأهالي المنطقة.

حياة كريمه مركز بيلا قرية الجزار الكشف علي المواطنين مجانا محافظة كفر الشيخ

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