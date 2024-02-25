بدء العمل بالمرحلة الأولى لتطوير الميدان الإبراهيمى في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بدء تسليم موقع الميدان الإبراهيمى وذلك للبدء الفعلى فى تطوير ساحة مسجد سيدى ابراهيم الدسوقى مرحلة أولى وذلك طبقا لللرسومات وخرائط الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

وأشار جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، إلى أن العمل بالميدان من خلال وضع خطة شاملة لتطوير الميدان الإبراهيمى، لتنشيط السياحة الدينية، بعيدًا عن العشوائية، وإعادة الوجه الجمالى والحضارى لدسوق التى تعد من أهم المدن المصرية سياحيًا. بما يتناسب معماريا وحضاريا واقتصاديا وتاريخيًا مع مكانة المسجد الإبراهيمى، وتم تسليم الموقع اليوم لبدء العمل الفعلى.

وأكد ساطور أن وذلك يأتي في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لإعادة الوجه الحضاري للبلاد بتطوير الميادين العامة فى المحافظات وطلاء وأجهات المباني ورفع كفاءة الطرق والأرصفة بهدف تحسين الصورة البصرية، وتحقيق القيم الجماليـة في البيئـة العمرانيـة على مسـتويات المـدن والمراكز والقـرى المصرية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

تمهيد وتسوية شوارع دسوق

فيما أكد ساطور، استمرار العمل بمسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة منظومة النظافة بقرى دسوق بالاضافة الى جولات ميدانية ومتابعة المشروعات، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حيث تم العمل على مسح وتمهيد وتسوية الشوارع والمداخل حيث شهدت قرى محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب استمرار العمل بحملة على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية الى المصالح الحكومية تنسيقا مع جهاز النظافة والتجميل بالإضافة الى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات وكذ القيام بجولات ميدانية بالاضافة الى المرور على كافة القطاعات الخدمية ومتابعة المرافق الحيوية محطات المياه والصرف بالإضافة إلى حل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب ورفع كفاءة وصيانة صناديق ومعدات النظافة ورفع كفاءة الانارة العامة بشوارع القرى، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع بقرى دسوق.

كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحى وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالاضافة الى متابعة سير العمل بمحطات الصرف الصحى لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.